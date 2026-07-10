México asigna vivienda a familia de pato del Mundial que se volvió viral

El gobierno mexicano informó el viernes que otorgó una vivienda a crédito a la familia dueña del pato Merlín, que se volvió viral en el país durante el Mundial.



Merlín saltó a la fama tras ser captado en videos con una pequeña camiseta de la selección mexicana cuando caminaba en medio de una multitud de hinchas junto a su dueña Karla Ivette Gómez, una vendedora ambulante.



El ave fue nombrada "embajador" de la FIFA en México, apareció en medios de comunicación y hasta en las redes sociales de la selección mexicana.



La presidenta Claudia Sheinbaum invitó también a la familia con el pato a su conferencia de prensa diaria en junio.



"Usted me preguntó si necesitaba algo y le comenté mi situación", dijo Gómez en un contacto por videollamada en la rueda de prensa de este viernes. "Le enseñé las fotos de dónde vivíamos, donde nos bañábamos, y usted nos dijo que nos iba a poder ayudar".



Sheibaum explicó entonces que intercedió ante el gobierno de la Ciudad de México para que la familia ingresara al programa local de vivienda social, que se paga a través de un crédito con condiciones favorables.



"Lo único que quería era que me ayudara, me escuchara y yo con mi trabajo pagar mi casa para mis hijos", señaló Gómez. "Vivíamos en un local, no decíamos esto por temor a que la delegación nos lo pudiera quitar".



La mandataria le respondió que el pato y la familia se convirtieron en "un símbolo del país".

