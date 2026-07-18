Messi y Yamal acaparan la atención en la previa de la final entre Argentina y España

Nueva York, Estados Unidos | "La vida es una locura", resumió Lionel Messi cuando le preguntaron el viernes por la icónica foto en la que baña a un bebé llamado Lamine Yamal, a quien enfrentará dos décadas después este domingo en la apoteósica final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Sucedió en Manhattan, en un acto con más aroma estadounidense que futbolero como antesala del cierre de la gran competición que enfrenta a la campeona del mundo y de Sudamérica con la campeona de Europa.

Como prestigiosos testigos estuvieron Novak Djokovic, Tom Brady y Kevin Durant. Además de Messi, participaron el seleccionador Lionel Scaloni y el arquero Dibu Martínez por Argentina, así como Luis de la Fuente y el capitán Rodri por España.

Con esta mezcla de personalidades, toda la expectación se centró en las palabras de Messi, imperial en el Mundial a sus 39 años, sobre su heredero en el Barcelona, Lamine Yamal, recién cumplidos los 19 años, a quien sostuvo en brazos cuando era un bebé.

"Que después de aquella foto estemos los dos disputando la Copa del Mundo es tremendo", dijo sobre el fenómeno español, deseándole que "el domingo no tenga su mejor versión, aunque es difícil".

En el corazón de Nueva York, una marea argentina ganará el partido en las gradas este domingo (19:00 GMT) en un MetLife Stadium que llenará sus 80.000 localidades a precio de oro.

"¡Somos locales otra vez!", cantan en todas partes los hinchas de la Albiceleste, mientras agitan banderas con las caras de Messi y Diego Maradona.

¿Hay alguien nervioso?

No se deja impresionar, a sus 65 años, el seleccionador español Luis de la Fuente, dispuesto a "disfrutar" de una final inverosímil en su modesta carrera como técnico hasta hace un par de años.

"Estoy bastante nervioso porque volvemos (al hotel) en helicóptero, eso me pone realmente nervioso", señaló sobre la incursión hecha en Manhattan para una rueda de prensa ante más de 300 periodistas.

"Tenemos que tener más ganas de ganar que miedo a perder", añadió minutos antes su capitán, Rodri, al revelar una arenga que dio a sus compañeros antes de vencer 2-0 a Francia en semifinales.

Por el lado argentino, el arquero Dibu Martínez no bajó el nivel y subrayó que no le "pesa la presión", cuando le preguntaron por su parada milagrosa al delantero francés Kolo Muani, en el minuto 120+3 de la final de Catar 2022.

"De España me preocupa todo", sintetizó Scaloni.

Tormentas afectan los últimos entrenamientos

El humo de los incendios forestales en Canadá, que había teñido de gris el estado de Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York, dio una tregua con un cielo cada vez más azul y una mejor calidad del aire.

Sin embargo, otra invitada desagradable, las tormentas eléctricas, alteró los últimos entrenamientos de las selecciones este sábado. El de España fue suspendido por el mal clima, mientras que el de Argentina se retrasó durante casi 50 minutos.

La presencia de Donald Trump en la grada del MetLife Stadium y su papel protagonista en la entrega del trofeo también es uno de los temas de conversación.

El atacante español Borja Iglesias, quien se ha posicionado públicamente a favor de las manifestaciones propalestinas y de la igualdad de género, dijo el viernes que, en caso de victoria, espera que el saludo con el mandatario "pase rápido" y "pueda olvidarlo".

Magra consolación

Como aperitivo de la final, el partido por el tercer puesto enfrentará este sábado (21:00 GMT), en Miami, a las desconsoladas Francia e Inglaterra.

"No tenemos el partido que queríamos, pero hay un deber cuando uno lleva esta camiseta", dijo el seleccionador francés, Didier Deschamps, quien se despide tras 14 años al frente de los Bleus.

Frustrado tras la derrota contra España, Kylian Mbappé aún puede conquistar la Bota de Oro del Mundial frente a Messi.

Con ocho goles cada uno, el astro argentino supera de momento al francés, su antiguo compañero en el PSG, por haber dado una asistencia más: cuatro contra tres.

La dupla inglesa formada por Harry Kane y Jude Bellingham, con seis goles y una asistencia cada uno, aún podría quedarse con el premio al máximo goleador, aunque necesita un triplete para lograrlo.



