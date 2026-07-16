Messi y Lamine Yamal protagonizan el duelo generacional en la final del Mundial 2026

Miami, Estados Unidos | El rey Lionel Messi y el príncipe Lamine Yamal protagonizarán uno de los duelos más esperados de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

En 2007, una sesión fotográfica con fines benéficos reunió a una entonces promesa del Barcelona, el argentino Lionel Messi, con un bebé al que le daba un baño. Diecinueve años después, aquel futbolista se enfrentará a ese niño, Lamine Yamal, en la final de la Copa del Mundo.

La llamativa coincidencia refuerza la conexión entre ambas figuras. Dos talentos precoces, formados en La Masia y convertidos en estrellas del club azulgrana antes de liderar a sus respectivas selecciones.

"He crecido un poquito y Leo también. Ojalá pueda enfrentarme a Lionel Messi en la final, ya que no pudimos en la Finalissima", declaró Yamal días atrás, en una entrevista con DAZN, donde le mostraron la famosa fotografía junto al argentino.

El joven extremo español nunca ha ocultado su admiración por el rosarino, a quien considera un modelo a seguir.

"En cada partido demuestra que es el mejor de la historia; si alguien tiene dudas es porque las busca", dijo Yamal durante la competición.

A sus 39 años, Messi continúa desafiando la lógica. Tras conquistar todos los grandes títulos, incluido el Mundial de Catar 2022, está a las puertas de disputar su segunda final consecutiva en una Copa del Mundo.

Sigue siendo el líder

Su aporte va mucho más allá del simbolismo. En su sexto Mundial, el capitán de la Albiceleste sigue marcando diferencias con ocho goles y cuatro asistencias, cifras que lo mantienen en la cima de la lucha por la Bota de Oro, igualado en anotaciones con Kylian Mbappé, pero con ventaja por haber dado una asistencia más.

A su talento suma un espíritu competitivo intacto. En la semifinal frente a Inglaterra dio las dos asistencias que permitieron la remontada argentina para ganar 2-1.

Por su parte, Yamal, heredero del dorsal 10 que llevó Messi en el Barcelona, no ha tenido un torneo tan brillante en el plano individual. Apenas ha marcado un gol, en la fase de grupos ante Arabia Saudita, y todavía no registra asistencias en su primer Mundial.

¿El heredero?

Sin embargo, el extremo del Barcelona, que llegó con molestias físicas a Norteamérica tras una lesión sufrida en el tramo final de la Liga española, ha ido elevando su nivel conforme avanzó el torneo.

Aunque no ha brillado individualmente como en la Eurocopa 2024, ha sido una pieza importante del funcionamiento colectivo que permitió a España eliminar a Portugal, Bélgica y Francia rumbo a la final de East Rutherford, en las afueras de Nueva York.

Una acción individual de Yamal frente a Francia provocó el penal que abrió el marcador en la victoria española por 2-0.

Argentina sabe del peligro que representa un futbolista veloz, desequilibrante y con una gran visión de juego.

En el que probablemente será su último partido en un Mundial, Messi se enfrentará al país donde se formó como futbolista para intentar agrandar aún más su leyenda.

Del otro lado estará Lamine Yamal, aquel niño al que el astro argentino sostuvo en brazos hace 19 años y que ahora buscará escribir su propia historia.



