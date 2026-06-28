Messi sigue haciendo historia en victoria de Argentina ante Jordania

Lionel Messi no necesitó ser titular para dejar su huella en el triunfo de Argentina ante Jordania por marcador de 3-1.

Messi entró al minuto 60 y al 80 sentenció un cotejo que fue sin mayores contratiempos para los dirigidos por Lionel Scaloni.

Para ese momento ya habían anotado Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez, con el descuento de Musa Al-Taamari.

Ahora Argentina se enfrentará a Cabo Verde en la ronda de dieciseisavos de final.

En el otro juego del Grupo J, Austria y Argelia empataron 3-3, lo que significa que ambos estarán en los dieciseisavos de final.



