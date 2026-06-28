Mundial 2026
Messi sigue haciendo historia en victoria de Argentina ante Jordania
En el cierre del Grupo J, la Albiceleste terminó en la primera casilla y Austria y Argelia también se clasificaron a la siguiente fase.
Lionel Messi no necesitó ser titular para dejar su huella en el triunfo de Argentina ante Jordania por marcador de 3-1.
Messi entró al minuto 60 y al 80 sentenció un cotejo que fue sin mayores contratiempos para los dirigidos por Lionel Scaloni.
Para ese momento ya habían anotado Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez, con el descuento de Musa Al-Taamari.
Ahora Argentina se enfrentará a Cabo Verde en la ronda de dieciseisavos de final.
En el otro juego del Grupo J, Austria y Argelia empataron 3-3, lo que significa que ambos estarán en los dieciseisavos de final.