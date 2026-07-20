Messi se desahoga en Instagram: "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida"

Lio Messi tuvo su desahogo por medio de su Instagram, en el que escribió este lunes, luego de caer en la final de la Copa del Mundo 1-0 ante España.

Con ese partido, Messi cerró su etapa en mundiales, en los que enmarcó grandes presentaciones.

El astro argentino publicó un mensaje en el que dice su sentir y tuvo palabras para la afición y también para los campeones, España.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", destacó Messi.

Eso sí, el 10 destacó que prefiere quedarse "con todo lo bueno". "Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo".

"Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", agregó.

Además, agradeció los mensajes que ha recibido durante las últimas horas posterior al partido.

"Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos.



"También quiero felicitar a España por el campeonato", concluyó.



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