Messi inicia como titular su sexto Mundial con Argentina

Lionel Messi encabeza el once inicial de Argentina para enfrentar este martes a Argelia en el debut en el Mundial 2026, con Lautaro Martínez acompañándolo en la línea de ataque.



Sobre el césped del estadio de Kansas City, a las 7 p. m., Messi se convertirá en el primer futbolista en jugar al menos un partido en seis ediciones del Mundial.



Cristiano Ronaldo puede unirse a este récord el miércoles en el estreno de Portugal.



Lautaro Martínez será el acompañante ofensivo de Messi en el duelo que abre el grupo J mundialista.



Julián Álvarez, el nueve de confianza de Lionel Scaloni, arrancará desde el banco por su reciente inactividad causada por un problema de tobillo.



En el arco estará Emiliano "Dibu" Martínez, recuperado a contrarreloj de una fractura de dedo, y Facundo Medina ocupará el puesto habitual del lesionado Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo.



El resto de la zaga la conforman el lateral derecho Gonzalo Montiel y los centrales Cristian Romero y Lisandro Martínez.



En la mitad de la cancha partirán sus tres piezas fija - Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister - complementados por Thiago Almada.