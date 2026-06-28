Messi impone el ritmo en la lucha por el goleo del Mundial 2026

Kansas City, Estados Unidos | Concluida la fase de grupos del Mundial 2026, Lionel Messi acapara los reflectores en la carrera por la Bota de Oro, mientras Kylian Mbappé y otros grandes goleadores intentan seguir el ritmo del capitán argentino. Al mismo tiempo, el torneo espera la mejor versión de Lamine Yamal.

La lucha por terminar como máximo anotador será uno de los grandes atractivos de las rondas de eliminación directa, pero estos han sido los principales protagonistas tras la primera fase.

Las estrellas responden

Lionel Messi y Kylian Mbappé llegaron a Estados Unidos con el récord histórico de goles en los Mundiales al alcance y no tardaron en dejar su huella.

El argentino, que cumplió 39 años esta semana, ha sido la gran figura de la fase de grupos con seis goles en tres partidos.

Gracias a esa racha, el capitán albiceleste superó el récord de 16 goles del alemán Miroslav Klose y elevó la marca hasta las 19 anotaciones.

Mbappé también alcanzó a Klose con los cuatro tantos que firmó en la primera ronda, la misma cifra que registran su compatriota Ousmane Dembélé, vigente Balón de Oro, el noruego Erling Haaland y el brasileño Vinicius Júnior.

Como referencia, en Catar 2022 Mbappé conquistó la Bota de Oro con ocho goles, mientras Messi levantó el título mundial tras marcar siete.

Las revelaciones

La Copa del Mundo también dejó actuaciones destacadas más allá de las grandes estrellas.

Julián Quiñones anotó el primer gol del torneo y posteriormente sumó otro tanto en la destacada campaña de México durante la fase de grupos.

Por Estados Unidos, Folarin Balogun asumió el protagonismo ofensivo que se esperaba de Christian Pulisic.

El extremo marfileño Yan Diomande, de 19 años, confirmó el interés que despierta entre varios gigantes europeos, mientras que el mediocampista marroquí Ayyoub Bouaddi, de 18, también llamó la atención tras su sobresaliente actuación frente a Brasil.

En Sudamérica, el lateral colombiano Daniel Muñoz sorprendió como goleador al marcar en las dos primeras victorias de su selección.

Como suele ocurrir en cada Mundial, algunos futbolistas poco conocidos aprovecharon el torneo para darse a conocer.

Eloy Room, arquero de Curazao, realizó 15 atajadas en el empate 0-0 frente a Ecuador, un récord en un partido mundialista sin prórroga.

Aún mayor fue el impacto de Vozinha, guardameta de Cabo Verde, una de las selecciones revelación del campeonato y próximo rival de Argentina.

El portero, de 40 años, pasó de tener 50.000 seguidores en Instagram a superar los 17 millones tras liderar los empates frente a España, Uruguay y Arabia Saudita.

Quedaron a deber

Entre las figuras que no han brillado como se esperaba destaca Lamine Yamal, condicionado por una lesión muscular.

El joven talento del Barcelona logró estrenarse como goleador en su primer Mundial, pero España necesitará una versión mucho más determinante para aspirar al título.

Cristiano Ronaldo suma dos goles, aunque su lugar como titular en Portugal comienza a generar debate.

Por su parte, Julián Álvarez, delantero pretendido por Real Madrid y Barcelona, aún no ha podido marcar y sigue sin aliviar la dependencia ofensiva de Argentina respecto a Messi, autor de seis de los ocho goles de la Albiceleste.

La "Araña" deberá dar un paso al frente en las rondas de eliminación directa, mientras Neymar, líder de Brasil, probablemente iniciará desde el banquillo debido a las dudas sobre su estado físico.

Entre las grandes decepciones de las selecciones ya eliminadas, Federico Valverde y Son Heung-min simbolizaron las discretas campañas de Uruguay y Corea del Sur, respectivamente.



