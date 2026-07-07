Messi falla su segundo penal en el Mundial 2026

Uno más. Otra vez Lionel Messi llegó al punto penal en un Mundial y volvió a fallar. La estrella de Argentina erró ante Egipto su segundo cobro desde los once pasos en el Mundial 2026 y ya suma cuatro fallos en su carrera en la máxima competición por selecciones.

El registro es más que llamativo para uno de los mejores jugadores de la historia.

Ante Austria, en la fase de grupos, no pudo convertir y este martes, en los octavos de final, tampoco pudo celebrar ante los faraones.

En el minuto 20, un pase de Alexis Mac Allister encontró dentro del área a Nicolás Tagliafico, quien fue derribado.

Messi llegó al manchón blanco y su remate no fue esquinado ni potente, dándole la oportunidad a Mostafa Ziko de rechazar el disparo.

Para ese momento del encuentro, Egipto ya estaba adelante en el marcador gracias al gol de Yasser Ibrahim.

De acuerdo con MisterChip, reconocido estadígrafo del fútbol mundial, ningún otro futbolista ha fallado tantos penales en la historia de la Copa del Mundo.



