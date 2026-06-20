Messi celebrará su cumpleaños 39 en medio del Mundial

A Lionel Messi le bastaron 77 minutos para revolucionar el Mundial de Norteamérica. Su mágico triplete inicial lo dejó al borde del trono histórico de goleo y a Argentina en la antesala de la clasificación, dos regalos perfectos para celebrar el lunes frente a Austria antes de soplar 39 velas.



El cumpleaños del capitán albiceleste es el miércoles y para entonces pretende ostentar la cima de los grandes artilleros del torneo en solitario.



El martes, el líder del Inter Miami retrató a los escépticos arrancando su sexto Mundial con un hat trick en el triunfo 3-0 ante Argelia en Kansas City.



El astro argentino comparte ahora el récord de 16 goles de Miroslav Klose y quiere dejar en el retrovisor al alemán en el duelo ante Austria que arranca en el estadio de Dallas a las 11 a. m.



Sería un nuevo hito de un palmarés inigualable aunque acabe siendo temporal, ya que el francés Kylian Mbappé, 11 años más joven, pisa fuerte por detrás con 14 dianas.



Messi, en cualquier caso, sonríe estos días sobre los campos de Kansas City aunque fuera atraviesa una difícil situación por los problemas de salud de su padre.



La familia del futbolista confirmó el jueves que Jorge Messi, de 68 años, está bajo atención médica, en un comunicado forzado por la desatada rumorología sobre un agravamiento severo de su salud.



El propio futbolista, quizás de forma involuntaria, atrajo la atención sobre este asunto privado al romper en llanto tras su primer gol ante Argelia y atribuirlo a un tema no deportivo.



Pese a la preocupación, Messi ha seguido participando en los entrenamientos de Argentina y disfrutando del buen ambiente junto a sus compañeros, que arropan con fervor al líder que los guio al título en Qatar 2022.