Menos del 30% de los estadounidenses tiene interés en el Mundial 2026, según encuesta

Washington, Estados Unidos | El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, despierta el interés de menos del 30% de los adultos estadounidenses, según una encuesta publicada este martes, a nueve días del inicio del torneo.

Más de dos tercios (66%) de las 3.507 personas consultadas en marzo por el centro de investigaciones Pew afirmaron que no seguirán o apenas prestarán atención a la Copa del Mundo, que arrancará el próximo 11 de junio.

Solo el 28% aseguró que seguirá el desarrollo de la máxima competición del fútbol, aunque apenas un 14% manifestó un interés elevado por el certamen.

La cifra refleja que el "soccer", pese a ser el deporte más popular entre los jóvenes, todavía tiene un amplio margen de crecimiento en Estados Unidos.

La MLS, creada en 1993, un año antes del Mundial celebrado en territorio estadounidense, atravesó años de escasa popularidad antes de experimentar un importante crecimiento durante la última década gracias a la llegada de figuras internacionales como David Beckham, Zlatan Ibrahimovic y Lionel Messi.

La liga norteamericana atrajo a 11,2 millones de espectadores en 2025. Sin embargo, gran parte de los aficionados continúa mostrando mayor interés por los clubes europeos o, en el caso de las comunidades inmigrantes, por los equipos de sus países de origen.

La encuesta también evidenció diferencias significativas según el origen de los consultados.

El 54% de los inmigrantes indicó que seguirá el Mundial 2026, el primero con 48 selecciones participantes, mientras que entre las personas nacidas en Estados Unidos el porcentaje cae al 23%.

Dentro de la población inmigrante, los grupos más interesados son los asiáticos (44%) y los hispanos (42%).

La influencia de la comunidad latina, que representa cerca del 20% de la población estadounidense, también se refleja en los pronósticos sobre el campeón del torneo.

España aparece como la principal favorita entre los encuestados, con un 9% de las preferencias, seguida por Argentina, vigente campeona del mundo, y Brasil, ambos con un 8%.

Francia ocupa la cuarta posición, por delante de Estados Unidos, con un 7% cada uno. Más atrás aparecen Alemania y México.

Pew destacó que las respuestas podrían haber variado desde la realización del sondeo.

El centro también recordó un estudio realizado en 2023 que mostró que más de la mitad de los adultos estadounidenses (53%) considera al football americano como el deporte más importante del país, mientras que apenas un 3% eligió al fútbol.