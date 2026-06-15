Medios internacionales reportan la destitución del técnico de Túnez tras un solo partido del Mundial

Medios como Daily Mail de Inglaterra, TyC de Argentina, así como Mosaique FM y Radio Monastir de Túnez, señalan que la Federación Tunecina de Fútbol decidió despedir al técnico Sabri Lamouchi luego de la estrepitosa goleada de 5-1 recibida en su debut en el Mundial ante Suecia.

El estratega franco-tunecino, de 54 años, asumió el cargo en enero anterior y apenas dirigió a las “Águilas de Cartago” en tan solo cinco partidos, con un balance de una victoria (1-0 ante Haití), un empate y tres derrotas, la más dolorosa, la goleada 1-5 ante Suecia este domingo en el debut en la Copa del Mundo.

Pero no solo la goleada le pasa factura a Lamouchi, pues, según Daily Mail, asegura que hubo una pelea en el hotel de concentración de la selección en Monterrey.

El implicado sería el hijo del técnico, quien acompaña al equipo y es muy cercano, pero nadie sabe realmente su papel dentro de la estructura de la selección, y un aficionado tunecino que llegó a reclamar por la mala presentación.

Ambos se habrían enfrascado en golpes y el aficionado terminó con su rostro lleno de sangre.

Todo esto provocó una reunión de emergencia en el hotel por parte de la federación tunecina, donde se tomó la decisión de despedir a Lamouchi tan solo un día después de su debut en la Copa del Mundo.

Su asistente, Wahbi Khazri, podría ser el elegido para dirigir el vital partido ante Japón, donde deberán ganar para seguir soñando con la clasificación.



