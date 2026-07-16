Medford: "Los mismos errores que se cometen en el Mundial los he visto acá"

Hernán Medford asegura que el Mundial es una oportunidad que todos los sectores del fútbol nacional deben aprovechar para mejorar.

"No solo los entrenadores tienen que aprender del Mundial, los directivos también porque es lo mejor. Hay que aprender, pero analizando, sin comparar", señaló el director técnico del Deportivo Saprissa.

Medford explicó que no se puede esperar que el fútbol nacional y la Selección de Costa Rica jueguen igual que los mejores del mundo e hizo la salvedad de que, a pesar de las limitaciones, la Tricolor tiene un muy buen registro en la Copa del Mundo.

Al mismo tiempo, señaló algo que se debe mejorar sin lugar a dudas.

"A veces estamos desubicados porque creemos que podemos jugar contra Brasil. Sí les he dicho a los muchachos que algo que hay que cambiar es la intensidad. Lo táctico, lo futbolístico es relativo, pero la intensidad sí debe ser otra si queremos competir a nivel internacional".

El timonel fue claro al apuntar que hasta en la más alta competencia se cometen errores "garrafales".

"Los mismos errores que se cometen en el Mundial los he visto acá", concluyó.



