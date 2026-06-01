"¡Me dijeron que estaba loco!": Las palabras de Pinto al recordar el éxito de La Sele en Brasil 2014

A solo días de iniciar la Copa del Mundo 2026, Jorge Luis Pinto volvió a abrir la herida de la ausencia de Costa Rica en este evento.

El técnico de la exitosa Selección Nacional que brilló en el Mundial de Brasil 2014 al llegar a cuartos de final, publicó este lunes un video donde revela un aspecto clave en la gesta mundialista hace ya 12 años.

“Me dijeron que estaba loco”, al explicar por qué fue fundamental el realizar una pretemporada de seis meses previo a la Copa.

“Hasta hoy todo el mundo se pregunta el por qué de Costa Rica en el quinto lugar del mundo en Brasil 2014 y fue simplemente porque hizo una pretemporada de seis meses, pero dirán que Pinto está loco y por supuesto que sí”, explicó en sus redes sociales.

Además añadió que “en diciembre los convoqué a todos para que hiciéramos exámenes de evaluación fisiológica, antropométrica, de oxígeno en la sangre, fuerza y todos esos aspectos científicos que el entrenamiento necesita.

¡Dirán que Pinto está loco! 😎



Uno de los aspectos fundamentales que nos permitió ser quintos del mundo en Brasil 2014 con Costa Rica fue que logramos hacer una pretemporada de seis meses 🚀



Disciplina, planificación y conocimiento 🧠 pic.twitter.com/4ctt0wm0nY — Jorge Luis Pinto A. (@JorgeLPintoA) June 1, 2026

“Luego negocié con sus entrenadores, no solo la adaptación a lo que queríamos de cada uno, sino que negociamos el préstamo para tenerlos con 25 días de anticipación, antes del Mundial y ese fue el éxito”, añadió el estratega.

Estos videos los realiza el técnico colombiano como parte de los análisis que realizará durante la Copa del Mundo 2026, donde el recuerdo del 2014 se añora más cuando La Sele ni siquiera clasificó al Mundial.



