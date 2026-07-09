Mbappé y Messi siguen enfrascados en la lucha por el goleo del Mundial 2026
El francés alcanzó a Lionel Messi con ocho goles tras anotar ante Marruecos en los cuartos de final.
La lucha por convertirse en el máximo goleador del Mundial 2026 está al rojo vivo. Lionel Messi y Kylian Mbappé lideran la tabla con ocho anotaciones, pero Erling Haaland (7) y Harry Kane (6) los siguen de cerca.
Este jueves, el delantero francés le anotó a Marruecos en los cuartos de final, mientras que Messi, Haaland y Kane aún no habían disputado sus respectivos partidos de esta fase.
Argentina, con Messi, se enfrentará a Suiza, mientras que Noruega e Inglaterra se verán las caras por un boleto a las semifinales.
Estos son los máximos goleadores del Mundial 2026 tras el inicio de los cuartos de final:
8 goles: Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Francia).
7 goles: Erling Haaland (Noruega).
6 goles: Harry Kane (Inglaterra).
5 goles: Ousmane Dembélé (Francia).
4 goles: Jude Bellingham (Inglaterra), Mikel Oyarzabal (España), Julián Quiñones (México), Ismaïla Sarr (Senegal) y Vinícius Júnior (Brasil).