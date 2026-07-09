Mbappé y Messi siguen enfrascados en la lucha por el goleo del Mundial 2026

La lucha por convertirse en el máximo goleador del Mundial 2026 está al rojo vivo. Lionel Messi y Kylian Mbappé lideran la tabla con ocho anotaciones, pero Erling Haaland (7) y Harry Kane (6) los siguen de cerca.

Este jueves, el delantero francés le anotó a Marruecos en los cuartos de final, mientras que Messi, Haaland y Kane aún no habían disputado sus respectivos partidos de esta fase.

Argentina, con Messi, se enfrentará a Suiza, mientras que Noruega e Inglaterra se verán las caras por un boleto a las semifinales.

Estos son los máximos goleadores del Mundial 2026 tras el inicio de los cuartos de final:

8 goles: Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Francia).

7 goles: Erling Haaland (Noruega).

6 goles: Harry Kane (Inglaterra).

5 goles: Ousmane Dembélé (Francia).

4 goles: Jude Bellingham (Inglaterra), Mikel Oyarzabal (España), Julián Quiñones (México), Ismaïla Sarr (Senegal) y Vinícius Júnior (Brasil).