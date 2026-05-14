Mbappé y Dembélé lideran nómina de Deschamps para Mundial 2026

El DT de Francia, Didier Deschamps, desveló este jueves su grupo de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, con los delanteros Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé como estandartes del combinado galo.

Désiré Doué, del PSG, y el extremo del Bayern Munich Michael Olise también figuran en una línea de ataque temible para el torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

Rayan Cherki debutará en un Mundial después de completar, con 22 años, una espectacular primera temporada en el Manchester City, mientras que su rival en la Premier League William Saliba, del Arsenal, aportará solidez defensiva a los Bleus.

Otro atacante, Jean-Philippe Mateta, fue llamado en sustitución del lesionado Hugo Ekitike.

El lateral Lucas Hernández y el motor del centro del campo N'Golo Kanté son, junto a Mbappé y Dembélé, los únicos supervivientes de la plantilla de Deschamps que se proclamó campeona del mundo hace ocho años en Rusia.

Deschamps, que dirigirá a los Bleus por última ocasión antes de dejar el cargo al término del torneo, dejó fuera de la nómina al arquero del PSG Lucas Chevalier, y llamó como tercer portero a Robin Risser en una lista de 26 jugadores sin muchas sorpresas destacadas.

Sin Camavinga pero con Tchouameni.

Una de ellas es la ausencia del centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga, señalado tras su expulsión en la vuelta de cuartos de Champions en Múnich ante el Bayern.

Sí estará, sin embargo, su compañero en el estadio Santiago Bernabéu, Aurélien Tchouaméni, implicado recientemente en una pelea con el volante uruguayo Federico Valverde.

Francia se halla encuadrada en el Grupo I del Mundial junto a Irak, Senegal y Noruega.

Deschamps ya había perfilado bastante bien los contornos de su grupo durante la gira por Estados Unidos en marzo.

El seleccionador tiene la firme intención de colgar el delantal con un tercer título, después de los de 1998 y 2018, para borrar la derrota de 2022 en la final ante la Argentina de Lionel Messi.

Según el reglamento de la FIFA, Deschamps tendrá de todos modos la posibilidad de sustituir a un jugador en caso de lesión hasta 24 horas antes del debut de los Bleus, el 16 de junio contra Senegal en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Antes, los galos disputarán dos partidos amistosos contra Costa de Marfil, el 4 de junio en Nantes, y contra Irlanda del Norte, el 8 de junio en Lille, antes de volar hacia su campamento base en Boston.

Nómina de Francia para el Mundial 2026:

- Arqueros (3): Mike Maignan (AC Milan/ITA/38 veces internacional), Robin Risser (Lens/0), Brice Samba (Rennes/4)

- Defensores (9): Lucas Digne (Aston Villa/ENG/56), Malo Gusto (Chelsea/ENG/9), Lucas Hernández (PSG/41), Théo Hernández (Al Hilal/KSA/42), Ibrahima Konaté (Liverpool/ENG/27), Maxence Lacroix (Crystal Palace/ENG/2), Jules Koundé (FC Barcelona/ESP/46), William Saliba (Arsenal/ENG/31), Dayot Upamecano (Bayern Munich/GER/36)

- Centrocampistas (5): N'Golo Kanté (Fenerbahçe/TUR/67), Manu Koné (AS Roma/ITA/12), Adrien Rabiot (AC Milan/ITA/57), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP/44), Warren Zaïre-Emery (PSG/10)

- Atacantes (9): Maghnes Akliouche (Mónaco/7), Bradley Barcola (PSG/16), Rayan Cherki (Manchester City/ENG/5), Ousmane Dembélé (PSG/58), Désiré Doué (PSG/6 ), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP/96), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace/ENG/3), Michael Olise (Bayern Munich/GER/15), Marcus Thuram (Inter Milan/ITA/33).



