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Mbappé tilda de "despreciable e indigna de su cargo" a senadora paraguaya por dichos racistas

Kylian Mbappé condenó los comentarios racistas de una senadora paraguaya y la FFF anunció acciones judiciales.

Mbappé. AFP
Mbappé. AFP
Por AFP Agencia 6 de julio de 2026, 14:17 PM

Los Ángeles, Estados Unidos | El delantero francés Kylian Mbappé calificó este lunes de "despreciable" e "indigna de su cargo" a la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien realizó comentarios racistas contra el futbolista tras la derrota de Paraguay por 1-0 ante Francia el pasado sábado, en los octavos de final del Mundial 2026.

"Señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo", declaró el capitán de la selección francesa en un mensaje publicado en X.

"Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo desinhibido, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante esta Copa del Mundo, para dejar lugar a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país", añadió.

"Jamás permitiré que gente como ella tenga la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", concluyó el delantero del Real Madrid.

Francia eliminó del Mundial 2026 a Paraguay el pasado sábado por 1-0, con un gol de penal de Mbappé, en un partido duro y disputado.

Al término del encuentro, Mbappé, todavía molesto por lo que consideró un juego excesivamente brusco de los paraguayos, no saludó al portero Orlando Gill.

A través de X, la senadora Amarilla criticó la actitud del futbolista con comentarios de carácter racista.

"Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el Senado y no pasa nada!!!", escribió.

Denuncia ante la Fiscalía

En otra publicación, Amarilla continuó con los ataques.

"Camerunés colonizado, fingiendo ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo. No pudieron meter ni un gol, ganaron de ped... Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después de que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol".

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) se sumó a las críticas del jugador y calificó de "abyectos e inaceptables" los comentarios de Amarilla.

"Estos comentarios deshonran a quienes los emiten y a quienes los difunden. Los jugadores de la selección de Francia representan a nuestro país, que es el que está siendo insultado", señaló la FFF en un comunicado.

Su presidente, Philippe Diallo, precisó en X que las declaraciones de Amarilla "son delictivas y condenables".

"Deben ser perseguidas aquí como en cualquier otro lugar. La FFF presentará una denuncia ante la Fiscalía con el fin de impulsar una persecución judicial", añadió.

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