Mbappé tilda de "despreciable e indigna de su cargo" a senadora paraguaya por dichos racistas

Los Ángeles, Estados Unidos | El delantero francés Kylian Mbappé calificó este lunes de "despreciable" e "indigna de su cargo" a la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien realizó comentarios racistas contra el futbolista tras la derrota de Paraguay por 1-0 ante Francia el pasado sábado, en los octavos de final del Mundial 2026.

"Señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo", declaró el capitán de la selección francesa en un mensaje publicado en X.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

"Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo desinhibido, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante esta Copa del Mundo, para dejar lugar a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país", añadió.

"Jamás permitiré que gente como ella tenga la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", concluyó el delantero del Real Madrid.

Francia eliminó del Mundial 2026 a Paraguay el pasado sábado por 1-0, con un gol de penal de Mbappé, en un partido duro y disputado.

Al término del encuentro, Mbappé, todavía molesto por lo que consideró un juego excesivamente brusco de los paraguayos, no saludó al portero Orlando Gill.

A través de X, la senadora Amarilla criticó la actitud del futbolista con comentarios de carácter racista.

"Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el Senado y no pasa nada!!!", escribió.

Denuncia ante la Fiscalía

En otra publicación, Amarilla continuó con los ataques.

"Camerunés colonizado, fingiendo ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo. No pudieron meter ni un gol, ganaron de ped... Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después de que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol".

Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…

Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una… pic.twitter.com/DDjq5E9kHJ — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) se sumó a las críticas del jugador y calificó de "abyectos e inaceptables" los comentarios de Amarilla.

"Estos comentarios deshonran a quienes los emiten y a quienes los difunden. Los jugadores de la selección de Francia representan a nuestro país, que es el que está siendo insultado", señaló la FFF en un comunicado.

Su presidente, Philippe Diallo, precisó en X que las declaraciones de Amarilla "son delictivas y condenables".

"Deben ser perseguidas aquí como en cualquier otro lugar. La FFF presentará una denuncia ante la Fiscalía con el fin de impulsar una persecución judicial", añadió.