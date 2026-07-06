Mbappé tilda de "despreciable e indigna de su cargo" a senadora paraguaya por dichos racistas
Kylian Mbappé condenó los comentarios racistas de una senadora paraguaya y la FFF anunció acciones judiciales.
Los Ángeles, Estados Unidos | El delantero francés Kylian Mbappé calificó este lunes de "despreciable" e "indigna de su cargo" a la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien realizó comentarios racistas contra el futbolista tras la derrota de Paraguay por 1-0 ante Francia el pasado sábado, en los octavos de final del Mundial 2026.
"Señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo", declaró el capitán de la selección francesa en un mensaje publicado en X.
Madame Celeste Amarilla,— Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026
Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.
Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL
"Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo desinhibido, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante esta Copa del Mundo, para dejar lugar a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país", añadió.
"Jamás permitiré que gente como ella tenga la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", concluyó el delantero del Real Madrid.
Francia eliminó del Mundial 2026 a Paraguay el pasado sábado por 1-0, con un gol de penal de Mbappé, en un partido duro y disputado.
Al término del encuentro, Mbappé, todavía molesto por lo que consideró un juego excesivamente brusco de los paraguayos, no saludó al portero Orlando Gill.
A través de X, la senadora Amarilla criticó la actitud del futbolista con comentarios de carácter racista.
"Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el Senado y no pasa nada!!!", escribió.
Denuncia ante la Fiscalía
En otra publicación, Amarilla continuó con los ataques.
"Camerunés colonizado, fingiendo ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo. No pudieron meter ni un gol, ganaron de ped... Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después de que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol".
Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…— Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026
Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una… pic.twitter.com/DDjq5E9kHJ
La Federación Francesa de Fútbol (FFF) se sumó a las críticas del jugador y calificó de "abyectos e inaceptables" los comentarios de Amarilla.
"Estos comentarios deshonran a quienes los emiten y a quienes los difunden. Los jugadores de la selección de Francia representan a nuestro país, que es el que está siendo insultado", señaló la FFF en un comunicado.
Su presidente, Philippe Diallo, precisó en X que las declaraciones de Amarilla "son delictivas y condenables".
"Deben ser perseguidas aquí como en cualquier otro lugar. La FFF presentará una denuncia ante la Fiscalía con el fin de impulsar una persecución judicial", añadió.