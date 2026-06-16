Mbappé sigue haciendo historia y Francia derrota a Senegal

Francia y Senegal se vieron las caras en su primer partido de la Copa del Mundo 2026 y fueron los europeos los que se dejaron los tres puntos con marcador de 3-1.

Los Bleus encontraron en Kylian Mbappé la llave para abrir el candado de Los Leones de la Teranga, mientras el delantero sigue encaminado a convertirse en el máximo anotador en la historia de la Copa del Mundo.

Mbappé se movió en diagonal hacia la espalda de sus marcadores y Michael Olise puso el balón en sus pies para el 1-0.

Corría el minuto 66 de juego y, hasta ese punto, el trámite no había sido fácil para los dirigidos por Didier Deschamps.

Senegal tuvo contra las cuerdas a los franceses, pero no pudo concretar sus oportunidades y Francia no perdonó.

El tanto de Bradley Barcola al 82’ parecía sellar el triunfo de Francia, pero Ibrahim Mbaye descontó al 90+5’.

Para evitar complicaciones, el que apareció de nuevo fue Mbappé, quien firmó otro golazo al 90+6’ para darle los tres puntos a su país.



