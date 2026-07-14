Mbappé: "No hicimos el partido que queríamos" tras la eliminación de Francia

Arlington, Estados Unidos | Francia quedó eliminada este martes en las semifinales del Mundial 2026 tras perder 2-0 ante España, y su capitán, Kylian Mbappé, admitió que el equipo "no hizo el partido que quería hacer".

"Creo que no hicimos el partido que queríamos hacer, ni táctica ni técnicamente, ni en el nivel global que ofrecimos. Y cuando no haces lo que se supone que debes hacer en una semifinal de un Mundial, no ganas", analizó Mbappé ante los micrófonos de M6.

El delantero del Real Madrid reconoció que los Bleus cometieron "demasiadas imprecisiones técnicas" como para "hacerles daño cuando teníamos que hacerles daño".

"España ha seguido su plan, al que siempre se mantiene fiel: un equipo al que le gusta tener el control del balón, al que le gusta marcar el ritmo del partido. Nuestro objetivo era presionarles arriba para evitar que impusieran ese falso ritmo, porque en el control del juego son mejores que nosotros. Y no hemos conseguido hacerlo", señaló.

Mbappé lamentó que los centrocampistas españoles Fabián Ruiz y Rodri dispusieran de "mucho tiempo para jugar".

"Técnicamente, los primeros pases, los primeros toques nuestros no estuvieron a la altura de una semifinal del Mundial y, cuando sumas todo eso, el resultado es una derrota", explicó.

"Creo que es una gran decepción, por supuesto, pero pienso que, si somos objetivos, hoy no reunimos todos los ingredientes necesarios para llegar a la final".

"Para nosotros era un sueño llegar a la final, dar a nuestro país la posibilidad de seguir soñando, de hacer historia. Cuando se gana, se gana con la cabeza alta; por eso, cuando se pierde, también hay que perder con la cabeza alta", añadió, al tiempo que reconoció que en el vestuario francés había "muchísima decepción".

El mediocampista Rayan Cherki fue aún más contundente y aseguró que España fue superior "en todos los aspectos del juego".

"Lo querían más que nosotros. Es una pena porque estoy convencido de que seguimos siendo un mejor equipo, pero esta tarde han sido mejores que nosotros", declaró al canal BeIN Sports.

El volante del Manchester City evitó responsabilizar al lateral Lucas Digne, quien cometió el penal sobre Lamine Yamal que abrió el marcador.

"Es una acción de juego, es fútbol. Tenemos la obligación de asumirlo entre todos. En el descanso estábamos todos juntos. Sabíamos que recibir un segundo gol iba a ser muy importante. Con el 2-0 en contra ya no es la misma historia. Hoy, la decepción es inmensa", concluyó.



