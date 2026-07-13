Mbappé, contrariado de blanco pero desatado de azul

Dallas, Estados Unidos | Kylian Mbappé, la superestrella de Francia que brilla como nunca en el Mundial 2026, se enfrentará en semifinales a España, país en el que juega desde hace dos años con un balance irregular entre su rendimiento individual y el colectivo del Real Madrid.

Pese a no haber conquistado ningún título en las dos últimas temporadas, el Real Madrid ha logrado un reconocimiento extraoficial durante el torneo de Norteamérica.

Con 19 goles anotados en el presente Mundial 2026 por jugadores del Real Madrid, el club blanco se convirtió en el más prolífico en una Copa del Mundo, superando al Bayern Múnich y al París Saint-Germain, que marcaron 18 tantos en 2014 y 2022, respectivamente.

Un dato que sorprende aún más si se toma en cuenta que, por primera vez en la historia, el club no contaba con ningún jugador convocado por España, estadística que cambió tras el anuncio, en pleno torneo, del fichaje de Marc Cucurella.

Seis de esos 19 goles llevan la firma del inglés Jude Bellingham, pero Mbappé, con ocho anotaciones, comparte el liderato de goleo con el argentino Lionel Messi.

El Mundial es el torneo en el que Mbappé alcanzó la categoría de estrella del fútbol en 2018 y ahora busca conquistar la tercera Copa del Mundo para la selección francesa.

Pecado imperdonable

Cuando llega el momento de enfrentarse a España por un lugar en la final, el extraordinario nivel del capitán francés parece respaldar la tesis de periodistas y aficionados del Real Madrid, quienes le reprochan haber bajado el ritmo al final de la temporada para llegar en plenitud física al Mundial, un pecado imperdonable en uno de los clubes más exigentes del planeta.

En lo deportivo, el segundo año de Mbappé en el Real Madrid fue especialmente frustrante tras la eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Bayern Múnich y por haber quedado rápidamente fuera de la lucha por LaLiga ante el Barcelona.

El atacante francés sí firmó grandes estadísticas individuales, con 42 goles en 44 partidos en todas las competiciones, y terminó como Pichichi de LaLiga con 25 anotaciones.

Ese rendimiento, sin embargo, no evitó los roces con la exigencia del club, donde solo los títulos calman las críticas.

En mayo, tras un partido de LaLiga frente al Oviedo, el delantero cuestionó la decisión de su entrenador, Álvaro Arbeloa, de dejarlo en el banquillo después de tres semanas de baja.

"Es su decisión (del entrenador), no puedo estar enfadado con la decisión de un míster. Hay que respetar siempre la opinión de un míster y me toca a mí trabajar duro", explicó.

"Estoy muy bien, 100 %. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla detrás de (Franco) Mastantuono, Vini y Gonzalo (García)", añadió Mbappé, unas declaraciones que provocaron el malestar de parte de la afición, que lo silbó en su siguiente aparición.

También generó polémica la gestión de su lesión en la rodilla izquierda, sufrida en marzo, que obligó al delantero a negar un error de diagnóstico por parte de los servicios médicos del Real Madrid.

Las explicaciones no convencieron y alimentaron la creciente tensión entre la estrella francesa, un club presionado por la falta de títulos y una afición frustrada por segundo año consecutivo.

La llegada del 'Special One'

Desde entonces, el Real Madrid cambió de equipo médico y también de entrenador. Tras las etapas de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, el club recurrió nuevamente a José Mourinho para intentar revertir la situación.

Poco después de ser presentado, el entrenador portugués ironizó al asegurar que deseaba que sus jugadores "perdieran lo más rápidamente posible durante el Mundial".

En un tono más serio, durante una entrevista concedida a la revista Vanity Fair, Mourinho habló sobre Mbappé.

"Lo único que puedo decir sobre Kylian Mbappé es que es un jugador fenomenal y voy a tratar de ayudarlo a ser todavía mejor".

Los aficionados del Real Madrid esperan que Mbappé pueda trasladar al club el extraordinario nivel que ha mostrado con Francia en el Mundial 2026.

Aunque probablemente no deseen que mantenga ese acierto frente a España en las semifinales.



