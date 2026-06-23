Mbappé anota y Francia ya piensa en la siguiente ronda

La selección de Francia derrotó a Irak y, con dos triunfos en fila, ya piensa en la segunda fase del Mundial 2026.

En un partido marcado por el camino de Kylian Mbappé hacia lo más alto de la lista de goleadores en la historia de la Copa del Mundo, también hubo un parón debido a las condiciones climáticas.

El anuncio oficial de la suspensión fue informado minutos después de que ambos equipos se retiraran al vestuario al término de la primera parte, que cerró con victoria de 1-0 para los galos. La lluvia había aparecido desde el minuto 36.

Sin embargo, los aficionados que colmaron el Lincoln Financial Field, con capacidad para más de 65.000 espectadores, fueron conminados previamente a abandonar las tribunas y buscar refugio dentro del estadio mediante mensajes en los parlantes y la pantalla gigante.

Cabe recordar que, según la normativa vigente en Estados Unidos, cualquier evento al aire libre puede retrasarse al menos 30 minutos si se detectan relámpagos en un radio de 13 kilómetros.

De regreso al terreno de juego, Los Bleus continuaron el dominio que mostraron en la etapa inicial. Al minuto 16, Mbappé abrió el marcador con un zurdazo desde el borde del área.

Al 54’, un error de la zaga iraquí le permitió a Mbappé anotar su segundo gol de la jornada y prácticamente sentenciar el encuentro.

El tercero llegó al minuto 66 por intermedio de Ousmane Dembélé, quien redondeó la goleada francesa.



