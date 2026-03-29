Mundial 2026
¡Martes clave! Los dos boletos al Mundial por repechajes intercontinentales
Estos son los partidos que y a los grupos de la Copa del Mundo a los que irán las selecciones que triunfen.
Los repechajes intercontinentales aún tienen dos boletos para otorgar para la Copa del Mundo Norteamérica 2026.
Bolivia clasificó a la siguiente llave tras vencer 2-1 ante Surinam y ahora enfrentará a Irak.
Por otra parte, Jamaica derrotó 1-0 contra Nueva Caledonia y se medirá a Congo.
Así está el panorama de a cuál grupo clasificará cada selección:
Bolivia vs. Irak: El ganador de este partido clasificará al Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.
Congo vs. Jamaica: El ganador de este partido clasificará al Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.
Día y hora de los partidos
Martes 31 de marzo
Congo vs. Jamaica 3 p. m.
Irak vs. Bolivia 9 p. m.