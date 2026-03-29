¡Martes clave! Los dos boletos al Mundial por repechajes intercontinentales

Los repechajes intercontinentales aún tienen dos boletos para otorgar para la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

Bolivia clasificó a la siguiente llave tras vencer 2-1 ante Surinam y ahora enfrentará a Irak.

Por otra parte, Jamaica derrotó 1-0 contra Nueva Caledonia y se medirá a Congo.

Así está el panorama de a cuál grupo clasificará cada selección:

Bolivia vs. Irak: El ganador de este partido clasificará al Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.



Congo vs. Jamaica: El ganador de este partido clasificará al Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Día y hora de los partidos

Martes 31 de marzo

Congo vs. Jamaica 3 p. m.

Irak vs. Bolivia 9 p. m.