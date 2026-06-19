Marruecos sigue con su buen Mundial al derrotar a Escocia

La Selección de Marruecos continúa con su buen desempeño en la Copa del Mundo al triunfar 1-0 ante Escocia.

Los africanos se fueron al frente en el marcador muy temprano con un tanto de Ismael Saibari al 2'.

Un potente remate Saibari fue imposible para el arquero escocés Angus Gunn.

Con el tempranero tanto, Marruecos manejó el partido con más tranquilidad, pero siempre con ganas de ampliar la ventaja.

Sin embargo, los escoceses fueron un equipo complejo, lo que se presagió como goleada con la anotación tempranera quedó solo en la mente de algunos, pero no de los europeos.

El 1-0 se comenzó hacer grande hasta que terminó el encuentro.

Con este marcador, Marruecos lidera el Grupo C con cuatro puntos, Escocia es segundo con tres a falta del partido entre Brasil y Haití, que será a las 6:30 p. m.