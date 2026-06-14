Marruecos plantó cara a Brasil y salió con un valioso empate

El esperado enfrentamiento entre Brasil y Marruecos no desentonó y se selló con un tremendo empate 1-1 en Nueva Jersey como parte del primer partido del grupo C del Mundial 2026.

Brasil se vio en problemas todo el partido ante un valiente equipo marroquí que le robó la pelota, así como todo el vértigo durante los 90 minutos.

Incluso, los africanos golpearon primero por intermedio de Ismael Saibari al minuto 21 con un toque sutil justo por encima de Alisson.

Sin embargo, para ese momento del partido ya contabilizaban al menos dos acciones más que obligaron a la defensa brasileña a repelerse.

Pero Brasil es Brasil y, gracias a sus individualidades, terminó equiparando el partido por intermedio de Vinicius Jr., quien definió de excelente forma con un potente remate para el 1-1 al 32’.

La complementaria brindó una cara más ofensiva de los marroquíes, quienes intentaron quebrar la paridad con más ahínco.

Al final, el duelo de poder a poder quedó equiparado y cada uno se marcha con un punto y esperarán lo que suceda en el otro duelo del grupo entre Escocia ante Haití.



