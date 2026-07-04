Marruecos elimina a Canadá y es el primer clasificado a cuartos de final

Marruecos mostró contundencia y eliminó a Canadá con un 3-0 del Mundial 2026 para llegar así por segundo año consecutivo hasta la ronda de cuartos de final.

Los marroquíes llegaron como favoritos a la serie de octavos, pero tuvieron que esperar hasta la etapa complementaria para hacerlo valer.

El héroe fue Azzedine Ounahi, quien les permitió acomodar el partido con un doblete y así inscribir su nombre entre los mejores.

El primero fue una jugada de táctica fija. Cobro de tiro libre atrás para que Ounahi marcara desde fuera del área al 49’.

Para la segunda anotación, Ounahi, se encargó de liquidar un enorme contragolpe para el 2-0 al 81’.

Ya en el tiempo de descuento y con los canadienses tirados al ataque, Soufiane Rahimi se encargó de sentenciar el marcador con el 3-0 definitivo.

Marruecos está a las puertas de repetir su gran participación que tuvo en Catar 2022, donde se ubicó en el cuarto puesto y en cuartos de final esperará al vencedor entre Paraguay y Francia.



