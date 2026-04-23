Marco Rubio niega que EE. UU. intente excluir a Irán del Mundial

Estados Unidos no excluirá a la selección de fútbol iraní del Mundial de Norteamérica 2026, dijo este jueves el secretario de Estado, Marco Rubio, luego de que un funcionario estadounidense propusiera reemplazar a Irán con Italia, que no logró clasificarse.

"El problema con Irán no serían sus atletas, sino algunas de las otras personas que querrían traer consigo", dijo Rubio a periodistas.

El secretario de Estado negó que Washington hubiera solicitado al equipo iraní no asistir a la mayor cita del fútbol, que Estados Unidos organiza junto a Canadá y México, debido a la guerra en Oriente Medio.



