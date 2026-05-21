Manuel Neuer acude al rescate de Alemania para el Mundial

El histórico portero Manuel Neuer regresa a la selección alemana para el Mundial 2026 de Norteamérica (del 11 de junio al 19 de julio), anunció este jueves el seleccionador de la Mannschaft, Julian Nagelsmann.



"Todo el mundo conoce el aura de Manu, las cualidades que tiene y lo que le aporta al equipo. Va a ayudar", explicó Nagelsmann en la rueda de prensa para presentar su lista de 26 jugadores.



"Manu ha mostrado de nuevo un nivel de rendimiento muy constante esta temporada y, sencillamente, porque es Manuel Neuer", añadió.



Capitán y portero del Bayern Múnich, Manuel Neuer, de 40 años, había anunciado a finales del verano de 2024 que se retiraba de la selección para centrarse en sus objetivos con el club.



Su último partido con la Mannschaft se remonta a casi 700 días, un cuarto de final de la Eurocopa 2024 perdido contra España, a la postre campeona.



Para sustituir a Neuer, campeón del mundo en 2014, Nagelsmann había nombrado a Marc-André ter Stegen su número 1, pero el guardameta del FC Barcelona encadenó las lesiones (rotura del tendón rotuliano a finales de septiembre de 2024, con siete meses de baja, operación de espalda a finales de julio de 2025 y tres meses de ausencia).



Degradado a la suplencia en el Barça, Ter Stegen se incorporó en enero de 2026 al Girona para ganar tiempo de juego, pero volvió a lesionarse en los isquiotibiales a principios de febrero y no ha vuelto a jugar desde entonces.



- Ter Stegen, lastrado por las lesiones -



Sin Ter Stegen, el portero del Hoffenheim Oliver Baumann se había impuesto como nuevo número 1 en la portería de la Mannschaft.



Neuer, que ha renovado una temporada con el Bayern hasta 2027, encadenó dos lesiones a finales del invierno boreal en el gemelo izquierdo, pero recuperó su mejor nivel en los cuartos y semifinales de la Liga de Campeones, contra el Real Madrid y el París SG.



El fin de semana pasado, Neuer fue sustituido en la segunda parte del partido contra el Colonia, en la última jornada de la Bundesliga, tras notar un dolor en el gemelo de la pierna izquierda, lo que hizo planear la duda sobre su regreso a la cuatro veces campeona mundial, disipada por Nagelsmann este jueves.



Alemania está encuadrada en el Grupo E y se enfrentará a Curazao el 14 de junio en Houston, a Costa de Marfil el 19 de junio en Toronto y a Ecuador el 24 de junio en Nueva York.



Si Neuer disputa un partido, se convertirá en el segundo portero en jugar cinco fases finales de la Copa del Mundo, uniéndose al mexicano Antonio Carbajal, presente entre 1950 y 1966 -el mexicano Guillermo Ochoa y el italiano Gianluigi Buffon fueron convocados para cinco fases finales, pero Buffon jugó cuatro y Ochoa, tres-.



Junto a Neuer, Lennart Karl (18 años), joven promesa y revelación de la temporada en la Bundesliga con el Bayern, también viajará con la Mannschaft a Norteamérica.



- Lista de Alemania para el Mundial:



Porteros (3): Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Múnich), Alexander Nübel (Stuttgart)



Defensas (12): Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Fráncfort), Pascal Gross (Brighton/ENG), Joshua Kimmich (Bayern Múnich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Múnich), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid/ESP), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Jonathan Tah (Bayern Múnich), Malick Thiaw (Newcastle/ENG)



Atacantes (13): Nadiem Amiri (Maguncia), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern Múnich), Kai Havertz (Arsenal/ENG), Lennart Karl (Bayern Múnich), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern Múnich), Leroy Sané (Galatasaray/TUR), Deniz Undav (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool/ENG), Nick Woltemade (Newcastle/ENG)



Nota: el portero Jonas Urbig (Bayern Múnich) no figura en la lista, pero formará parte de la expedición de Alemania.