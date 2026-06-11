Manifestantes chocan con la policía en las afueras del Estadio Azteca durante el Mundial 2026

México, México | Decenas de manifestantes y policías se enfrentaron este jueves en las afueras del Estadio Azteca, en Ciudad de México, mientras se disputaba el partido inaugural del Mundial 2026, constataron periodistas de la AFP.

Contingentes de maestros, familiares de personas desaparecidas y estudiantes confluyeron desde temprano en los alrededores del estadio, pero se toparon con un fuerte despliegue policial.

Un grupo de inconformes que exige justicia por las personas desaparecidas retiró algunas barreras que protegían el perímetro del estadio e intercambió golpes con los agentes que lo resguardaban mientras se jugaba el encuentro entre México y Sudáfrica.

Armados con palos y bates, un grupo de jóvenes rompió los vidrios de vehículos policiales mientras, al fondo, se observaba el Azteca, donde minutos antes México había anotado el primer gol del Mundial 2026.

Los oficiales lanzaron gases en algunos momentos para intentar dispersar a los manifestantes, que corrían por los alrededores del recinto deportivo. Policías montados también intentaron contener a los inconformes.

Las protestas, protagonizadas desde la semana pasada por un grupo disidente del sindicato de educación, pusieron en duda la apertura del Fan Fest de la FIFA, ubicado en la emblemática plaza del Zócalo, donde también se encuentra el Palacio Nacional.

Sin embargo, decenas de miles de aficionados finalmente lograron ingresar a la plaza entre empujones y escenas de desorganización.