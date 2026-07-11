Luto en el fútbol: Muere jugador de Sudáfrica que disputó el Mundial

El fútbol está de luto tras informarse sobre la muerte del futbolista de la Selección de Sudáfrica Jayden Adams, mediocampista de 25 años, que acaba de disputar la Copa del Mundo.

Era figura del Mamelodi Sundowns y, según destacan diversos medios internacionales, la noticia fue confirmada por la familia y representantes del jugador, según Soccer Laduma.

El seleccionado nacional, originario de Stellenbosch, murió en su domicilio poco después de regresar del Mundial, según información de Sunday World y replicada por Infobae.

La Asociación de Jugadores de Sudáfrica, principal sindicato de futbolistas del país, publicó un mensaje en la red social X: "La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Le ha robado a nuestra nación a un futbolista extraordinario, pero nunca podrá borrar el legado que deja Jayden Adams. Nunca te olvidaremos”.



El futbolista fue titular con los Bafana Bafana en el debuta ante México (2-0), jugó un tiempo un tiempo en el empate frente a Chequia (1-1) y jugó de cambio en el triunfo contra Corea del Sur (1-0). No tuvo participación en la derrota 0-1 ante Canadá, en los 16avos de final.

Sobre los hechos, la policía informó que inició una investigación después de que el sábado por la mañana se encontrara el cuerpo de un hombre de 25 años en una casa en Schotschekloof, Ciudad del Cabo.

