Los países asiáticos todavía no han firmado acuerdo para televisar el Mundial

A 35 días del Mundial de fútbol, los difusores de los países asiáticos, entre ellos China e India, todavía no han firmado un acuerdo con la FIFA, una anomalía que se explica en parte por los horarios de los partidos, poco atractivos debido al desfase.

Si bien estas dos naciones no están clasificadas para el Mundial organizado en Estados Unidos, Canadá y México (11 de junio-19 de julio), el interés por el torneo es elevado, especialmente entre los chinos.

Según la FIFA, el país representó el 49,8 % del total de horas de visualización en plataformas digitales y redes sociales a escala mundial durante la Copa del Mundo de 2022 en Catar.

Pero en India y en China, que juntas suman cerca de 3.000 millones de habitantes, los aficionados al fútbol temen no poder seguir los partidos del torneo.

Consultada por la AFP sobre si le preocupaba la cuestión de los derechos a medida que se acerca el Mundial, la FIFA declaró haber cerrado acuerdos con difusores en más de 175 países.

"Las conversaciones en curso en los pocos mercados restantes deben seguir siendo confidenciales en esta fase", añade la instancia.

La actitud expectante de los difusores asiáticos se debe en particular a los horarios de los partidos.

Para los espectadores de Pekín y Shanghái, el partido inaugural comenzará a las 03h00 de la madrugada, al igual que la final. En Nueva Delhi, será a las 00h30.

Según el empresario indio Sandeep Goyal, presidente de la agencia de publicidad Rediffusion, consultado por la AFP, "a excepción de los aficionados incondicionales al fútbol, la audiencia de los partidos corre el riesgo de ser baja en India".

"En consecuencia, las oportunidades de monetización para los canales disminuyen considerablemente", añade.

Según Goyal, JioStar, el mayor conglomerado mediático indio, ha ofrecido 20 millones de dólares, mientras que la FIFA quería inicialmente 100 millones por los derechos de las Copas del Mundo de 2026 y 2030.

"Evitar fomentar la piratería".

En China, el acuerdo con el gigante nacional CCTV también se hace esperar.

Tampoco hay acuerdo en Tailandia, país que nunca ha participado en la Copa del Mundo pero donde el fútbol es muy popular.

El martes, el primer ministro Anutin Charnvirakul quiso tranquilizar a los espectadores asegurando que no se perderían el torneo.

En Malasia, en cambio, el Ministerio de Comunicaciones anunció el miércoles que el canal público Radio Televisyen Malaysia y Unifi TV retransmitirán la competición.

Según James Walton, responsable del sector de deportes en la consultora Deloitte Asia-Pacífico, "de una forma u otra se llegará a un acuerdo".

"Las cadenas nacionales quieren obtener el mejor acuerdo posible, ya que deben encontrar un equilibrio entre ese coste y los ingresos potenciales. Y la FIFA querrá asegurarse de que su evento estrella tenga la máxima cobertura posible para cumplir sus compromisos con los patrocinadores, reforzar la visibilidad de este deporte y evitar fomentar la piratería", señaló.



