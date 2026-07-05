Como héroes. La selección de Cabo Verde fue recibida en su país en medio de una locura total luego de consolidarse como una de las grandes sorpresas de las Copas del Mundo.

Los caboverdianos, cuya principal figura fue su arquero Vozinha, un electricista de 40 años que se hizo gigante bajo los tres palos, quedaron eliminados en dieciseisavos de final tras un vibrante partido ante la actual campeona Argentina que se tuvo que resolver en tiempos extra por 3-2.

Además, empataron todos sus partidos, incluidos los dos juegos ante los también campeones del mundo Uruguay y España.

En un video posteado por la propia Federación de Cabo Verde, se puede ver su arribo al aeropuerto, donde una enorme fila de vehículos y miles de aficionados estaban esperando a su salida, así como algunos trabajadores que mostraron su respeto inclinándose hacia los jugadores y cuerpo técnico.

🇨🇻🙌 Cabo Verde recebeu seus heróis em Praia. #CopadoMundoFIFA pic.twitter.com/z4xskhtGSM — Copa do Mundo FIFA🏆 (@fifaworldcup_pt) July 5, 2026

Ya en otros videos se puede observar cómo la fiesta siguió con un desfile en una carroza que trasladó a los futbolistas por todo su pueblo.

LA CARAVANA DEL PLANTEL DE CABO VERDE.



FIESTA TOTAL EN EL PAÍS. ❤️🇨🇻 pic.twitter.com/VwX4Oks7dV https://t.co/fnisO1YvC0 — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 5, 2026

Vozinha is home. 🇨🇻🦈



A hero’s welcome for a man who carried Cape Verde with pride and made the world believe.



📹 Via ja_dance_malukoking pic.twitter.com/FHjt4t1MW7 — World Cup 2026 (@ofootball__) July 5, 2026

🇨🇻 Así está la caravana de Cabo Verde en el regreso a su país, directo desde el live de Vozinha (que es la gran estrella del equipo firmando autógrafos)! pic.twitter.com/iH4jI3KjhG — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) July 5, 2026

Cabo Verde es un archipiélago de 10 islas volcánicas ubicado en el océano Atlántico, frente a la costa occidental de África, y que cuenta con aproximadamente 520.000 habitantes.











