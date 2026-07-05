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¡Locura total! Así fue el recibimiento de Cabo Verde tras su gran Mundial

En diversos videos se observa como miles de aficionados los esperaron a su llegada al aeropuerto internacional.

Recibimiento de Cabo Verde/Captura de pantalla
Recibimiento de Cabo Verde/Captura de pantalla
Por José Fernando Araya 5 de julio de 2026, 10:45 AM

Como héroes. La selección de Cabo Verde fue recibida en su país en medio de una locura total luego de consolidarse como una de las grandes sorpresas de las Copas del Mundo.

Los caboverdianos, cuya principal figura fue su arquero Vozinha, un electricista de 40 años que se hizo gigante bajo los tres palos, quedaron eliminados en dieciseisavos de final tras un vibrante partido ante la actual campeona Argentina que se tuvo que resolver en tiempos extra por 3-2

Además, empataron todos sus partidos, incluidos los dos juegos ante los también campeones del mundo Uruguay y España. 

En un video posteado por la propia Federación de Cabo Verde, se puede ver su arribo al aeropuerto, donde una enorme fila de vehículos y miles de aficionados estaban esperando a su salida, así como algunos trabajadores que mostraron su respeto inclinándose hacia los jugadores y cuerpo técnico. 

Ya en otros videos se puede observar cómo la fiesta siguió con un desfile en una carroza que trasladó a los futbolistas por todo su pueblo. 

Cabo Verde es un archipiélago de 10 islas volcánicas ubicado en el océano Atlántico, frente a la costa occidental de África, y que cuenta con aproximadamente 520.000 habitantes. 

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