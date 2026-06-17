Lionel Messi celebra con golazo ser el primer futbolista en jugar seis Mundiales

Lionel Messi, el gran capitán de Argentina, se convirtió este martes en el primer futbolista en jugar partidos de seis ediciones de la Copa del Mundo.

Messi alcanzó este hito con el pitido inicial del debut de Argentina en el Mundial de Norteamérica frente a Argelia, en un estadio de Kansas City con lleno casi total de hinchas albicelestes que ovacionaron a su ídolo desde el calentamiento.

El capitán de la Albiceleste marcó el gol con el que su selección se fue al descanso con la ventaja 1-0 frente a los argelinos. Messi tomó el balón en tres cuartos de cancha y desde fuera del área sorprendió al portero con un potente remate de pierna izquierda.



La actual estrella del Inter Miami, de 38 años, podría ostentar en solitario este récord menos de 24 horas, ya que Cristiano Ronaldo puede saltar al césped en su sexto Mundial en el debut de Portugal el miércoles.



De su lado el mexicano Guillermo Ochoa, también convocado para una sexta participación mundialista, vio desde el banco el debut del Tri en el partido inaugural del torneo.



Antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, también participaron en cinco ediciones los mexicanos Antonio Carbajal, Andrés Guardado y Rafael Márquez y el alemán Lothar Matthäus.



Ganador de ocho Balones de Oro, Messi también llegó este martes a 200 partidos jugados con la casaca argentina, de la que es máximo goleador con 117 dianas.



A ocho días de cumplir 39 años, Messi se ha embarcado en una última aventura mundialista para defender junto a sus compañeros el título logrado en Catar 2022.



Este éxito fue la consagración de la carrera de la exestrella del Barcelona, el jugador más laureado con una cuarentena de títulos entre clubes y selección.



También compensó los enormes sinsabores vividos en la trayectoria mundialista que arrancó con 18 años en 2006, especialmente la final perdida en la prórroga ante Alemania en 2014.