¡Lechuga lo logró! Gustavo Alfaro y Paraguay sonríen en la Copa del Mundo

Gustavo Alfaro lo hizo de nuevo: le dibujó una gran sonrisa a todo Paraguay luego de un tremendo partido ante Turquía. Los paraguayos triunfaron 1-0 ante la generación dorada de los turcos que ha sido una de las decepciones del Mundial.

Matías Galarza marcó el único gol del partido apenas a los dos minutos.

Luego de eso, los turcos tomaron control total de la pelota, del partido y de todas las acciones de peligro.

Los sudamericanos se quedaron con 10 tras la expulsión de Miguel Almirón (45+3'), quien se convirtió en el primer expulsado por taparse la boca en la cita mundialista.

Este triunfo paraguayo es obra de la pizarra de Lechuga y del esfuerzo de sus jugadores, de eso no hay duda.

Qué partido, los europeos tuvieron más de 10 acciones claras para anotar, pero no lo lograron.

Lechuga Alfaro supo recomponer y creó una estructura defensiva que fue una verdadera muralla impenetrable.

Al final, Paraguay y Alfaro sonríen, mientras Turquía se marcha eliminada del Mundial.