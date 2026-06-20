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¡Lechuga lo logró! Gustavo Alfaro y Paraguay sonríen en la Copa del Mundo

El técnico argentino vivió desde el banquillo un partido sumamente intenso.

Gustavo Alfaro. AFP
Gustavo Alfaro. AFP
Por Daniel Jiménez 19 de junio de 2026, 22:59 PM

Gustavo Alfaro lo hizo de nuevo: le dibujó una gran sonrisa a todo Paraguay luego de un tremendo partido ante Turquía. Los paraguayos triunfaron 1-0 ante la generación dorada de los turcos que ha sido una de las decepciones del Mundial.

Matías Galarza marcó el único gol del partido apenas a los dos minutos. 

Luego de eso, los turcos tomaron control total de la pelota, del partido y de todas las acciones de peligro. 

Los sudamericanos se quedaron con 10 tras la expulsión de Miguel Almirón (45+3'), quien se convirtió en el primer expulsado por taparse la boca en la cita mundialista.

Este triunfo paraguayo es obra de la pizarra de Lechuga y del esfuerzo de sus jugadores, de eso no hay duda. 

Qué partido, los europeos tuvieron más de 10 acciones claras para anotar, pero no lo lograron.

Lechuga Alfaro supo recomponer y creó una estructura defensiva que fue una verdadera muralla impenetrable. 

Al final, Paraguay y Alfaro sonríen, mientras Turquía se marcha eliminada del Mundial.

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