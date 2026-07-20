Las imágenes que deja la final del Mundial más grande de la historia
La victoria de España sobre Argentina 1-0 deja icónicas imágenes que pasarán a la historia de los Mundiales de fútbol.
La Copa del Mundo 2026 llegó a su fin con una intensa final, en la que la selección española dominó a una Argentina que nunca logró llegar a la portería contraria de manera convincente.
El único tanto del partido llegó en el minuto 106, cuando el español Nico Williams retrasó un centro desde la derecha para la llegada de Ferran Torres a rematar.
Se anularon dos goles más de España: uno en una jugada de Torres que fue declarada fuera de juego y otro anterior de Nico Williams, que se invalidó por una falta previa de Mikel Merino.
El medio tiempo, el más largo de la historia de los mundiales, nos dejó imágenes de Madonna, Justin Bieber, Rafael Dudamel y Shakira que parecían sacadas de un Superbowl.
Con este emocionante partido se acaba una Copa del Mundo única, la más grande en cuestión de países participantes -con 48-, ciudades en las que se jugó -16 en tres países- y 104 partidos.
Descarga la nueva app del BBC World Service. Elige BBC News Mundo y recibe alertas de noticias, documentales y análisis, todo en un solo lugar. Importante: la nueva aplicación no está disponible en Reino Unido ni Estados Unidos.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y en nuestro canal de WhatsApp.
Y no olvides suscribirte aquí a nuestro newsletter para recibir cada viernes una selección especial de nuestro mejor contenido.
- España anula a la Argentina de Messi y consigue su segundo Mundial con un gran juego de equipo
- El legado que deja el Mundial 2026, el torneo más grande de la historia que dividió al mundo del fútbol y aumentó el escrutinio sobre la FIFA
- "A veces no sé cómo ayudarle": Marc Cucurella, el campeón de la selección española al que el diagnóstico de autismo de su hijo le cambió la vida