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Las imágenes que deja la final del Mundial más grande de la historia

La victoria de España sobre Argentina 1-0 deja icónicas imágenes que pasarán a la historia de los Mundiales de fútbol.

Por BBC News Mundo 20 de julio de 2026, 8:36 AM
El seleccionador de España, Luis de la Fuente, levanta el trofeo de la Copa del Mundo mientras el equipo celebra tras ganar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en Nueva Jersey.
EPA

La Copa del Mundo 2026 llegó a su fin con una intensa final, en la que la selección española dominó a una Argentina que nunca logró llegar a la portería contraria de manera convincente.

El único tanto del partido llegó en el minuto 106, cuando el español Nico Williams retrasó un centro desde la derecha para la llegada de Ferran Torres a rematar.

Se anularon dos goles más de España: uno en una jugada de Torres que fue declarada fuera de juego y otro anterior de Nico Williams, que se invalidó por una falta previa de Mikel Merino.

El medio tiempo, el más largo de la historia de los mundiales, nos dejó imágenes de Madonna, Justin Bieber, Rafael Dudamel y Shakira que parecían sacadas de un Superbowl.

Con este emocionante partido se acaba una Copa del Mundo única, la más grande en cuestión de países participantes -con 48-, ciudades en las que se jugó -16 en tres países- y 104 partidos.

Ferran Torres se convirtió en el héroe español al marcar el gol de la victoria.
Getty Images
Ferran Torres se convirtió en el héroe español al marcar el gol de la victoria.
La afición argentina despidió a un Messi en lágrimas.
Getty Images
La afición argentina despidió a un Messi en lágrimas.
El Dibu Martínez salva una pelota en el arco
Reuters
Emiliano "el Dibu" Martínez tuvo una increíble presentación, salvando a Argentina en varias ocasiones.
La entrada de Enzo Fernández sobre Pau Cubarsí que le costó la segunda tarjeta amarilla y dejó a Argentina con 10 jugadores.
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Fue un partido reñido y, por momentos, tenso. Aquí la entrada de Enzo Fernández sobre Pau Cubarsí que le costó la segunda tarjeta amarilla y dejó a Argentina con 10 jugadores.
Ronaldinho, Madonna y Ronaldo.
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La final fue la primera en tener un entretiempo con música, como el Superbowl estadounidense. Aquí Madonna presentándose con las estrellas del fútbol brasileño Ronaldinho y Ronaldo.
Justin Bieber sosteniendo una guitarra
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Justin Bieber interpretó Everything Hallelujah con la guitarra en su segmento.
La cantante colombiana Shakira durante el medio tiempo
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La colombiana Shakira cantó Dai Dai en el espectáculo de medio tiempo.
El grupo de K-pop coreano BTS actuando
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El grupo de K-pop BTS interpretó su hit Dynamite.
La banda Animal actuó durante el espectáculo del descanso, con la participación de los Muppets.
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La banda Animal actuó durante el espectáculo del descanso, con la participación de los Muppets y la dirección del venezolano Dudamel.
Una toma amplia del estadio con un escenario colorido en el centro y la palabra "love" (amor) escrita en medio.
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El estadio de Nueva York/Nueva Jersey estalló en una explosión de color durante el espectáculo del entretiempo, con fuegos artificiales alrededor del recinto.
Nicole Scherzinger, Robbie Williams y Laura Pausini
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Los cantantes Nicole Scherzinger, Robbie Williams y Laura Pausini actuaron juntos antes del inicio del partido.
Tom Cruise habla antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina.
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El actor Tom Cruise habló sobre el poder del fútbol para unir a la gente.
Jennifer Hudson cantó el himno estadounidense antes del partido.
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Jennifer Hudson interpretó el himno estadounidense antes del partido.
(Abajo, de izquierda a derecha) El exfutbolista inglés David Beckham, la cantante y diseñadora Victoria Beckham y el actor estadounidense Tom Cruise; (arriba, de izquierda a derecha) Jackie Apostel, Cruz Beckham, Kim Turnbull y Romeo Beckham asisten al torneo de fútbol de la Copa Mundial de 2026.
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David Beckham y su esposa Victoria Beckham compartieron unas risas con el actor Tom Cruise.
Timothée Chalamet y Kylie Jenner aplaudiendo
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Timothée Chalamet y Kylie Jenner estuvieron entre las estrellas del público.
Jay-Z y Beyonce
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Jay-Z y Beyonce disfrutaron de la final.
Anya Taylor-Joy y su esposo, el músico estadounidense Malcolm McRae.
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La actriz británicoargentina Anya Taylor-Joy estuvo acompañada por su esposo, Malcolm McRae; antes de la semifinal entre Inglaterra y Argentina, ella había declarado a los periodistas que, en el fondo de su corazón, apoyaba a Argentina.
Gianni Infantino y Trump
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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, entregó la copa a la selección de España junto a Donald Trump, presidente de EE.UU.
Foto de los campeones
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Y luego rompieron el protocolo y se quedaron para la foto de los campeones.
Claudia Sheinbaum y Jay Carney caminan por el campo después de la final en Nueva York.
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También asistieron al evento los líderes de las otras dos naciones anfitrionas, Claudia Sheinbaum (México) y Mark Carney (Canadá).
Los españoles Ferran Torres y Pedri celebran con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA tras la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Argentina en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey.
PA Media
Los españoles Ferran Torres y Pedri celebran con el trofeo.
Lamine Yamal sostiene la Copa del Mundo
Getty Images
El joven campeón: con solo 19 años, Lamine Yamal ganó el máximo trofeo del fútbol.
El pequeño hermano de Lamine Yamal, Keyne, junto a un decorado del trofeo.
Getty Images
El pequeño hermano de Lamine Yamal, Keyne, junto a un decorado del trofeo.
Messi tirado en el campo de fútbol.
Reuters
La imagen de un Messi devastado es una de las más impactantes del Mundial 2026.
Un aficionado argentino reacciona durante la transmisión de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en Copacabana, Río de Janeiro.
EPA
Y la hinchada argentina también.
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BBC

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