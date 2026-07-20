Las imágenes que deja la final del Mundial más grande de la historia

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La Copa del Mundo 2026 llegó a su fin con una intensa final, en la que la selección española dominó a una Argentina que nunca logró llegar a la portería contraria de manera convincente.

El único tanto del partido llegó en el minuto 106, cuando el español Nico Williams retrasó un centro desde la derecha para la llegada de Ferran Torres a rematar.

Se anularon dos goles más de España: uno en una jugada de Torres que fue declarada fuera de juego y otro anterior de Nico Williams, que se invalidó por una falta previa de Mikel Merino.

El medio tiempo, el más largo de la historia de los mundiales, nos dejó imágenes de Madonna, Justin Bieber, Rafael Dudamel y Shakira que parecían sacadas de un Superbowl.

Con este emocionante partido se acaba una Copa del Mundo única, la más grande en cuestión de países participantes -con 48-, ciudades en las que se jugó -16 en tres países- y 104 partidos.

Getty Images Ferran Torres se convirtió en el héroe español al marcar el gol de la victoria.

Getty Images La afición argentina despidió a un Messi en lágrimas.

Reuters Emiliano "el Dibu" Martínez tuvo una increíble presentación, salvando a Argentina en varias ocasiones.

Getty Images Fue un partido reñido y, por momentos, tenso. Aquí la entrada de Enzo Fernández sobre Pau Cubarsí que le costó la segunda tarjeta amarilla y dejó a Argentina con 10 jugadores.

Getty Images La final fue la primera en tener un entretiempo con música, como el Superbowl estadounidense. Aquí Madonna presentándose con las estrellas del fútbol brasileño Ronaldinho y Ronaldo.

Getty Images Justin Bieber interpretó Everything Hallelujah con la guitarra en su segmento.

Getty Images La colombiana Shakira cantó Dai Dai en el espectáculo de medio tiempo.

Getty Images El grupo de K-pop BTS interpretó su hit Dynamite.

Getty Images La banda Animal actuó durante el espectáculo del descanso, con la participación de los Muppets y la dirección del venezolano Dudamel.

Getty Images El estadio de Nueva York/Nueva Jersey estalló en una explosión de color durante el espectáculo del entretiempo, con fuegos artificiales alrededor del recinto.

Getty Images Los cantantes Nicole Scherzinger, Robbie Williams y Laura Pausini actuaron juntos antes del inicio del partido.

Getty Images El actor Tom Cruise habló sobre el poder del fútbol para unir a la gente.

Getty Images Jennifer Hudson interpretó el himno estadounidense antes del partido.

Getty Images David Beckham y su esposa Victoria Beckham compartieron unas risas con el actor Tom Cruise.

Getty Images Timothée Chalamet y Kylie Jenner estuvieron entre las estrellas del público.

Getty Images Jay-Z y Beyonce disfrutaron de la final.

Getty Images La actriz británicoargentina Anya Taylor-Joy estuvo acompañada por su esposo, Malcolm McRae; antes de la semifinal entre Inglaterra y Argentina, ella había declarado a los periodistas que, en el fondo de su corazón, apoyaba a Argentina.

Getty Images Gianni Infantino, presidente de la FIFA, entregó la copa a la selección de España junto a Donald Trump, presidente de EE.UU.

Getty Images Y luego rompieron el protocolo y se quedaron para la foto de los campeones.

EPA También asistieron al evento los líderes de las otras dos naciones anfitrionas, Claudia Sheinbaum (México) y Mark Carney (Canadá).

PA Media Los españoles Ferran Torres y Pedri celebran con el trofeo.

Getty Images El joven campeón: con solo 19 años, Lamine Yamal ganó el máximo trofeo del fútbol.

Getty Images El pequeño hermano de Lamine Yamal, Keyne, junto a un decorado del trofeo.

Reuters La imagen de un Messi devastado es una de las más impactantes del Mundial 2026.

EPA Y la hinchada argentina también.

BBC

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