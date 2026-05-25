Lamine Yamal lidera a España para el Mundial 2026 en una lista sin jugadores del Real Madrid

Madrid, España | El delantero del Barcelona, Lamine Yamal, pese a no haber jugado en las últimas semanas por lesión, lidera la lista de España para el Mundial 2026, en la que no figura ningún jugador del Real Madrid.

Los defensas del Barcelona Eric García y del Atlético de Madrid Marc Pubill son las novedades de la convocatoria, en la que el Real Madrid no tendrá representación española en un Mundial por primera vez en la historia.

Hasta ahora, la edición con menos madridistas en La Roja fue el Mundial de Brasil 1950, con un solo jugador blanco en la selección española: Luis Molowny.

"No miro si un jugador viene de un club o de otro. Miro de forma global si puede ser jugador de la selección española", afirmó el seleccionador español, tras hacer pública la lista este lunes, al ser consultado por la ausencia de futbolistas madridistas.

De la Fuente también destacó la "polivalencia" de Pubill, quien aún no debutó con La Roja, para justificar su elección.

"Puede jugar de lateral o central", añadió el seleccionador español, quien insistió en el "gran rendimiento esta temporada" de Pubill y Eric García.

"Hemos creído que era el momento oportuno porque están en un momento muy bueno", agregó De la Fuente sobre ambos defensas.

El seleccionador español ya había advertido en varias ocasiones sobre la posibilidad de incluir jugadores que todavía no se hubieran estrenado con la selección absoluta.

Optimismo con los lesionados

De la Fuente se mostró optimista con la evolución de varios jugadores que acaban de salir de lesión o se encuentran en recuperación, como Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Merino.

"Estamos muy tranquilos. Si no hay contratiempos, podremos contar con casi todos desde el primer partido", afirmó De la Fuente, tras dar a conocer la lista en un video narrado por el rey Felipe VI.

El seleccionador español explicó que los servicios médicos de la selección están completamente coordinados con los de los clubes para dar seguimiento a los futbolistas lesionados.

Lamine Yamal se perdió los últimos partidos de la temporada tras sufrir una lesión muscular, al igual que Nico Williams, mientras que Mikel Merino superó una fractura por estrés en su pie derecho.

El centrocampista español del Arsenal aseguró la semana pasada que "lo del pie está olvidado".

"En la concentración vamos a mantener la línea marcada por los servicios médicos del club y de la federación", insistió De la Fuente.

"No vamos a acelerar ningún proceso. Las fechas y los datos que tenemos indican que estarán disponibles para el primer o el segundo partido", afirmó el seleccionador.

De la Fuente mantuvo en todo momento un discurso prudente, aunque admitió que, al tratarse de un Mundial, no se debe descartar la posibilidad de arriesgar en algún momento.

Favoritos, pero con cautela

España, ubicada en el grupo H, iniciará su participación mundialista el 15 de junio frente a Cabo Verde. Luego enfrentará a Arabia Saudita el 21 de junio y cerrará la fase de grupos contra Uruguay el 27 de junio.

La Roja aspira a mejorar sus actuaciones de los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, en los que cayó en octavos de final.

Luis de la Fuente no dudó en colocar a España entre las principales candidatas a ganar la Copa del Mundo, dieciséis años después del título conseguido en Sudáfrica.

"Lo digo claramente, ¿nos sentimos favoritos? Sí. ¿Capaces de ganar el Mundial? Sí, pero eso no garantiza nada", declaró De la Fuente.

"Hay otras selecciones que son tan candidatas como nosotros. Tenemos ilusión por pelear al máximo, pero el fútbol cuesta incluso siendo superior al rival", afirmó el seleccionador español.

"Pelearemos por todo", aseguró De la Fuente, para quien España tiene todos los ingredientes para ser campeona.

"Tenemos calidad, humanidad y competitividad. En eso somos un equipo muy poderoso. Luego hay más virtudes y cosas que mejorar, pero tenemos una gran base", concluyó.