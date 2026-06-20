La Naranja Mecánica apareció en el Mundial con tremenda goleada ante Suecia

Luego de un empate ante Japón (2-2) en la primera fecha, la Selección de Países Bajos fue toda una naranja mecánica, este sábado, en la tremenda goleada 5-1 contra Suecia.

La superioridad de los neerlandeses quedó plasmada desde el inicio con dos goles tempraneros.

También hace pensar un poco si los suecos plantearon el partido muy abiertos, tras la goleada que le propinaron 5-1 a Túnez.

Puede ser una combinación de ambas: poderío y pegada neerlandesa y una zaga sueca endeble.

Brian Brobbey (5' y 17'), Cody Gakpo (47' y 54') y Crysencio Summerville (89') anotaron para Países Bajos. El descuento lo concretó Anthony Elanga, al 59'.



En este momento, Países Bajos es líder del Grupo F con cuatro puntos, seguido de Suecia con tres, Japón con uno y Túnez sin nada.

El juego entre Túnez y Japón será este sabado a las 10 p. m.