La ilusión mexicana se derrumba en casa ante una Inglaterra letal

Una Inglaterra letal logró sobrevivir a la presión de un Estadio Azteca que lució sus mejores galas para vencer 3-2 a México con diez hombres y sellar así su boleto a cuartos de final del Mundial 2026.

Cuando mejor lo jugaba el cuadro mexicano, los ingleses aparecieron como un rayo y en 98 segundos golpearon dos ocasiones para silenciar un Azteca que lució sus mejores galas.

Ambas anotaciones tuvieron nombre y apellido: Jude Bellingham.

El volante del Real Madrid apareció solo dentro del área para marcar con facilidad el primero de cabeza al minuto 36’.

Casi sin pestañear llegó el segundo al 38’, al aparecer esta vez Bellingham con el pie derecho y sellar el 2-0 que parecía liquidar todo.

México revivió por intermedio de Julián Quiñones, quien remató fuerte una bola suelta tras un tiro de esquina para revivir a todo un país con el 2-1 momentáneo al 42’.

La primera mitad terminó con una enorme tapada de Pickford, quien volvió a salvar a Inglaterra.

El camino se complicó para el equipo de los “Three Lions” al marcharse expulsado por roja directa Jarell Quansah al 52’.

Para alivio británico, el portero azteca Rangell derribó en el área a Anthony Gordon, que terminó en penalti.

Harry Kane se encargó de anotar su sexto tanto de la Copa desde el manchón blanco para el 3-1 que parecía sepultar toda ilusión.

Sin embargo, en una pelota dividida, el árbitro australiano Alireza Faghani no titubeó para sancionar una falta de Kane en el área para otro penal para México.

Raúl Jiménez convirtió la pena máxima al 69’ para acortar las cosas a un 2-3 que otra vez revivió a todo el Azteca.

Inglaterra terminó el juego echada atrás y cerrando espacios, completamente desgastada, pero defendiendo a muerte su resultado.

México, por su parte, se despide de su Mundial con un balance de cuatro victorias y una única derrota.

Ahora Inglaterra enfrentará en los cuartos de final a Noruega, que este domingo sacó sorpresivamente a Brasil.







