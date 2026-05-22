'La bola al 10': el pódcast de Teletica.com que repasa la historia de los Mundiales

La fiebre mundialista está en ascenso y en Teletica.com queremos recordar los hechos más importantes que han marcado la historia de la Copa del Mundo.

El pódcast La bola al 10 repasa todo lo sucedido desde Uruguay 1930 hasta el Mundial de Catar 2022, además de analizar lo que se viene para este 2026.

Además de lo ocurrido en cada cita mundialista, repasamos hechos que marcaron lo sucedido fuera del terreno de juego, el crecimiento y caída de ídolos, así como el drama que solo puede ofrecer el deporte más bello del mundo.

Para que no se pierda un solo detalle, puede visitar la lista de reproducción que hemos generado con cada uno de los capítulos.

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Acompáñenos a vivir cada gol, alegría y tristeza, mientras nos preparamos para el Mundial 2026, que inicia el 11 de junio y que podrá seguir en todas las plataformas de su Teletica.