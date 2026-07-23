Jürgen Klopp será presentado como nuevo seleccionador de Alemania este viernes

Berlín, Alemania | La Federación Alemana de Fútbol (DFB) hará oficial este viernes el nombramiento de Jürgen Klopp como nuevo entrenador de la Mannschaft, una decisión que ya se conocía tras el anuncio de un acuerdo entre ambas partes.

La DFB convocó a los medios para una conferencia de prensa este viernes en su sede en Fráncfort, aunque sin precisar el motivo.

Según informaciones de la agencia SID, filial alemana de la AFP, la oficialización de Klopp solo está pendiente de los últimos detalles por parte de los órganos de la federación alemana.

De 59 años, el extécnico de Maguncia, Borussia Dortmund y Liverpool firmará un contrato hasta 2030, año del próximo Mundial.

Bajo contrato desde principios de 2025 con Red Bull, Klopp quedaría libre sin indemnización por traspaso, pero a cambio de una donación de un millón de euros a la fundación Wings for Life de Red Bull, dedicada a la investigación sobre las lesiones de la médula espinal, según el diario Bild.

El contrato de Klopp como director global de fútbol de Red Bull, encargado de supervisar los distintos clubes de la empresa austríaca de bebidas energéticas (Leipzig y Salzburgo), se extendía hasta 2029.

Desde la salida de Julian Nagelsmann, tras la eliminación de Alemania ante Paraguay en la tanda de penales (1-1; 4-3) en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Klopp era el principal candidato de la DFB para sucederlo.

Tras exitosas etapas en los banquillos de Maguncia y Borussia Dortmund, Jürgen Klopp se convirtió en una leyenda del Liverpool, al conquistar la Premier League en 2020 y poner fin a una sequía de 30 años sin títulos de liga. Un año antes había ganado la Liga de Campeones.

Dejó el Liverpool en junio de 2024, tras nueve temporadas.

Desde que conquistó su cuarto Mundial en 2014, Alemania acumula tres decepciones consecutivas en la Copa del Mundo: eliminaciones en la fase de grupos en 2018 y 2022, y la salida en dieciseisavos de final en 2026.