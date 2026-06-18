Jugador de Canadá sufre escalofriante lesión en el Mundial

El futbolista canadiense Ismaël Koné sufrió una escalofriante lesión durante la Copa del Mundo.

Koné se fracturó la tibia de la pierna izquierda tras una entrada del catarí Assim Adibo, quien se marchó expulsado de inmediato.

La acción ocurrió al minuto 53, con el marcador 3-0.

La grave lesión provocó el llanto de varios compañeros y posteriormente motivó un homenaje mediante las anotaciones conseguidas en el resto del encuentro.

En las siguientes dos anotaciones de los canadienses se sacaron la camiseta con el dorsal 8 para rendir homenaje a su compañero.