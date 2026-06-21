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Mundial 2026

Japón firma la eliminación de Túnez del Mundial

Los japoneses sueñan en la cita mundialista.

Japón. AFP
Japón. AFP
Por Daniel Jiménez 22 de junio de 2026, 0:00 AM

La Selección de Japón goleó 4-0 a Túnez y la eliminó de la Copa del Mundo.

De nada sirvió el sorpresivo cambio de técnico en Túnez, pese al debut de Hervé Renard, el equipo fue humillado. 

Daichi Kamada (4'), Ayase Ueda (31' y 83') y Junya Ito (69') fueron los anotadores de los goles. 

Con este resultado, los japoneses marchan segundos del Grupo F con cuatro puntos, solo por abajo de Países Bajos, igual con cuatro unidades. Suecia es tercero con tres y Túnez último sin puntuar.


De esta manera, los tunecinos se convierten en la tercera selección eliminada del torneo junto a Haití y Turquía. 

Japón enfrentará a Suecia este jueves a las 5 p. m., mientras que Países Bajos se medirá a Túnez, en ese mismo horario.

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