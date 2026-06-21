Japón firma la eliminación de Túnez del Mundial

La Selección de Japón goleó 4-0 a Túnez y la eliminó de la Copa del Mundo.

De nada sirvió el sorpresivo cambio de técnico en Túnez, pese al debut de Hervé Renard, el equipo fue humillado.

Daichi Kamada (4'), Ayase Ueda (31' y 83') y Junya Ito (69') fueron los anotadores de los goles.

Con este resultado, los japoneses marchan segundos del Grupo F con cuatro puntos, solo por abajo de Países Bajos, igual con cuatro unidades. Suecia es tercero con tres y Túnez último sin puntuar.



