Italia nuevamente queda fuera: Bosnia clasifica al Mundial 2026

Un partido cerrado, que terminó empatado 1-1 en el tiempo regular y en el extra, se definió desde el punto penal, donde la selección de Bosnia selló su boleto, regresando a una Copa del Mundo, mientras que Italia lamenta otra oportunidad desperdiciada.

El juego se disputó en la ciudad bosnia de Zenica, en un cruce muy parejo y que se jugó con los dientes apretados.

La Nazionale, tetracampeona del mundo, se adelantó con un gol de Moise Kean (15'), pero los locales igualaron por medio del delantero Haris Tabaković (79').

🏆🇮🇹 ITALIA LE ESTÁ GANANDO A BOSNIA COMO VISITANTE Y ASÍ VA AL MUNDIAL. pic.twitter.com/b3wAjAnace — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 31, 2026

Italia se había quedado con un hombre menos tras la expulsión del central Alessandro Bastoni en el minuto 41.

Esto obligó a los italianos a defenderse y jugar muy encerrados en los tiempos extra.

Como el marcador no se movió en la media hora adicional, la definición se dio desde los once pasos.

Allí Bosnia se impuso, siendo más efectiva desde el manchón blanco.

El otro boleto lo consiguió la República Checa, al vencer a Dinamarca en los penales, y también estará en el Mundial 2026.