Irán dice que trato recibido a su selección es una "mancha" de la historia del Mundial

El trato reservado a Irán por parte de las autoridades estadounidenses quedará como "una mancha" en la historia de la Copa del Mundo, insistió el viernes el secretario general de la federación iraní de fútbol, Hedayat Mombeyni.



El responsable atendió a la prensa en Tijuana, México, donde el Team Melli tiene su campo base, unas horas después de presentar un recurso ante la FIFA para protestar contra las "restricciones" que le impone Estados Unidos para viajar o permanecer en su territorio.



La delegación iraní no obtuvo visados estadounidenses para una docena de miembros de su cuerpo técnico y se considera maltratada.



El jueves anunció la presentación de un recurso para protestar porque solo se le permite llegar a Estados Unidos la víspera de sus tres partidos de la fase de grupos, en vez de dos días antes de cada uno.



Un obstáculo que, según los responsables iraníes, impide a los jugadores y técnicos preparar con tranquilidad su próximo partido contra Bélgica, el domingo en Los Ángeles.



"Realmente es una falta de juego limpio y no respeta las reglas y normas de la FIFA", aseguró Mombeyni al margen del entrenamiento de la selección iraní este viernes en Tijuana.



"Quienes no son capaces de aplicar las reglas de la FIFA no deberían albergar torneos, y la FIFA no debería seleccionarlos como anfitriones", denunció el responsable, que calificó el trato recibido por su selección como "una mancha en la historia reciente de la Copa del Mundo".



Se cumple la normativa FIFA



El Mundial 2026, organizado conjuntamente por Canadá, México y Estados Unidos, es el primero en la historia del fútbol en el que un país anfitrión está en guerra contra una de las naciones participantes.



No obstante, Washington, que acaba de firmar un primer acuerdo con Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, asegura que siempre estuvo previsto que Irán solo entrara en Estados Unidos la víspera de sus partidos.



"Esto se acordó con el equipo iraní y con la FIFA desde hace semanas, y se ha discutido durante meses", afirmó el viernes Andrew Giuliani, director del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la organización del Mundial, en una rueda de prensa en Seattle.



Giuliano, sin embargo, no descartó una flexibilización de las restricciones de cara al tercer partido, previsto en Seattle el 26 de junio contra Egipto.



"Todo está en constante evolución, se puede hablar de ello y, por supuesto, queremos garantizar un juego limpio en el terreno", declaró, citado por el Daily Telegraph, añadiendo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "quiere asegurarse de que este torneo respete el equilibrio competitivo".



Para el partido Irán-Bélgica del domingo, la selección europea aterrizaba en Los Ángeles el viernes, mientras que los iraníes solo podrán llegar el sábado a la ciudad de las estrellas.



Pese a las quejas iraníes, el reglamento del Mundial publicado por la FIFA en mayo estipula que "cada equipo se desplazará desde su campamento base al estadio del encuentro la víspera del día de partido (MD-1) y, en casos excepcionales, en MD-2, y regresará a su campamento base después del partido (el mismo día del partido o en MD+1)".

