Irán acusa a Estados Unidos de “trato discriminatorio” por negar visados para el Mundial

Irán acusó este sábado a Estados Unidos de aplicar un “trato discriminatorio” después de que varios miembros de su delegación no obtuvieran visados para viajar al Mundial 2026.

En medio de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, la participación iraní en la Copa del Mundo llegó a ponerse en duda y la tramitación de los visados se retrasó hasta el punto de obligar al equipo a trasladar su campo base de Estados Unidos a México.

El viernes, el embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, anunció que se habían concedido visados a los futbolistas y al personal de apoyo considerado necesario para disputar el torneo.

Sin embargo, la embajada iraní en Turquía cuestionó esa versión.

“¿Por qué no dicen que se denegaron los visados a una gran parte del personal directivo y ejecutivo, a los asesores técnicos y a otras personas que forman parte integral de cualquier selección nacional de fútbol?”, señaló la representación diplomática mediante la red social X.

La misión iraní denunció que se llevó el “trato discriminatorio” contra su selección “a su nivel más alto”.

Según medios iraníes, entre ellos Varzesh3, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, no recibió el visado correspondiente.

Además, un enviado especial de la televisión estatal informó que 15 integrantes del equipo administrativo y directivo tampoco obtuvieron autorización para ingresar a territorio estadounidense.

La selección iraní inició este sábado su desplazamiento hacia Norteamérica con un vuelo desde Antalya, en Turquía. Tras una escala en España, viajará a México, donde establecerá su campamento base en Tijuana.

Inicialmente, el equipo tenía previsto instalarse en Tucson, Arizona, pero la incertidumbre en torno a la emisión de los visados provocó el cambio de sede.

Irán debutará en el Mundial el próximo 15 de junio en Los Ángeles. Posteriormente enfrentará a Bélgica el 21 de junio y cerrará la fase de grupos frente a Egipto el día 26 en Seattle.

Durante su preparación en Turquía, los iraníes disputaron dos partidos amistosos y ganaron ambos: 3-1 ante Gambia el 29 de mayo y 2-0 frente a Mali el 4 de junio.

La situación se produce en un contexto de tensión internacional, ya que horas después de confirmar la entrada de los futbolistas iraníes, Estados Unidos anunció nuevos ataques contra Irán, pese al alto el fuego que teóricamente permanece vigente desde el 8 de abril.