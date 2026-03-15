Irak viajará a México para disputar su repechaje rumbo al Mundial 2026

Bagdad, Irak | La selección de Irak viajará a México para disputar su partido de repechaje al Mundial 2026, pese a las dificultades de viaje provocadas por la guerra en Oriente Medio, confirmó este sábado el presidente de la Federación Iraquí, Adnan Dirjal.

"La selección nacional partirá a finales de semana hacia México en un avión privado y hemos logrado ponernos en contacto con algunos clubes en los que juegan nuestros futbolistas profesionales para que se incorporen al equipo antes de la fecha prevista para este partido, el 31 de marzo en Monterrey", declaró en un mensaje en Facebook.

Irak se enfrentará por un lugar en el Mundial 2026 con el ganador del partido que, cinco días antes, disputarán Bolivia y Surinam, también en Monterrey.

El vencedor de ese encuentro integrará el Grupo I del Mundial de Norteamérica 2026, junto a Francia, Senegal y Noruega.

El lunes pasado, el seleccionador de Irak, el australiano Graham Arnold, pidió a la FIFA aplazar este partido del repechaje intercontinental, debido a que numerosos jugadores y miembros del cuerpo técnico están bloqueados en Oriente Medio por la guerra, desatada el 28 de febrero por los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El espacio aéreo iraquí permanece cerrado al menos hasta el 1 de abril por esos bombardeos, a los que Teherán responde con salvas de misiles y drones sobre territorio israelí y objetivos estadounidenses en la región.

"Debido a las circunstancias y a los desafíos a los que se enfrenta la región", la federación iraquí recurrió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, explicó Dirjal, quien agradeció al organismo mundial y a la Confederación Asiática de Fútbol por su ayuda.

La selección de Irán, por su parte, ya está clasificada para el Mundial 2026, pero el presidente estadounidense Donald Trump consideró el jueves que no debería viajar a Estados Unidos por "su propia seguridad".

Se planteó la posibilidad del retiro de Irán del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio, lo que podría beneficiar a Irak, pero el Team Melli rechazó esa opción.

"La cuestión de un retiro de Irán no es más que palabrería y no hay nada oficial", afirmó el presidente de la federación iraquí, Adnan Dirjal.