Irak derrota 2-1 a Bolivia y es el último clasificado al Mundial 2026

La selección de fútbol de Bolivia cayó 2-1 este martes en el estadio de Monterrey ante Irak, que se impuso en el repechaje intercontinental y se quedó con el último cupo al Mundial 2026.



Ali Alhamadi, al minuto 10, y Aymen Hussein, al 53, anotaron los goles para la victoria de Irak, que llegará al Grupo I de la Copa del Mundo para enfrentar a Francia, Senegal y Noruega.



Moisés Paniagua, de 18 años, marcó el gol de Bolivia, que con la eliminación ha completado 32 años sin asistir al Mundial.



La Verde buscará volver en 2030 apegado al plan de Selecciones de la Federación Boliviana de Fútbol que coordina el entrenador Oscar Villegas.





-- Países clasificados para el Mundial de 2026:





Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores) Haití, Panamá y Curazao (6)



Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia (6)



Zona UEFA: Inglaterra, Francia, Croacia, Noruega, Portugal, Alemania, Países Bajos, España, Escocia, Bélgica, Austria, Suiza, Suecia, Turquía, República Checa y Bosnia (16)



Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia, Catar, Arabia Saudita e Irak (9)



Zona Oceanía: Nueva Zelanda (1)



Zona África: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil, Sudáfrica y RD Congo (10)





- Formato del torneo



Las 48 naciones participantes se dividirán en doce grupos de cuatro equipos cuyas dos primeras clasificadas pasarán directamente a los dieciseisavos de final. Los ocho mejores terceros completarán el cuadro.



El partido inaugural está programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.



La final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York.





- Las 16 ciudades anfitrionas



Estados Unidos: Kansas City, Boston, Nueva Jersey-Nueva York, Seattle, Filadelfia, Atlanta, San Francisco, Los Ángeles, Miami, Dallas, Houston.



México: Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara.

