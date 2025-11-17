Insólito: Técnico de Nigeria acusa a Congo de hacerle vudú y perder repechaje mundialista

Si la eliminatoria de Concacaf sorprende, la de África no se queda atrás.

En un hecho insólito y que ya ha dado la vuelta al Mundo, el técnico de Nigeria, Eric Chelle, denunció tras la eliminación de su equipo del repechaje mundialista que los miembros del cuerpo técnico de República Democrática del Congo le hicieron vudú y magia negra durante la tanda de penales.

Este domingo, Congo se impuso en penales 4-3 a Nigeria y clasificó a la repesca mundialista tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y en la tanda de penalties decisiva, Chelle aseguró que el cuerpo técnico utilizó un agua extraña en cada uno de los lanzamientos.

"Durante toda la tanda de penaltis una persona del Congo hizo vudú. Tenía agua o algo parecido y lo estaba lanzando, así que yo me puse muy nervioso", expresó Chelle a los medios de comunicación tras el juego, en declaraciones que replica la cadena ESPN.

Según él, un miembro del staff del equipo de Congo agitaba una botella de forma constante en los penales fallados por Bassey, Simons y Ajayi.

“Veo algo, ya sabes… No sé si es agua o algo así, ya sabes”, expresó el estratega.

Nigeria head coach Éric Chelle explains why tempers flared between him and the DR Congo staff at the end of the World Cup playoff final. pic.twitter.com/nMyTIcqlTT — ESPN Africa (@ESPNAfrica) November 17, 2025

Lo cierto es que Nigeria quedó fuera del Mundial 2026, mientras que Congo se convierte en la sorpresa de las eliminatorias africanas al entrar en el torneo repechaje que ya tiene a Bolivia, Nueva Caledonia, Emiratos Árabes o Irak clasificados y únicamente faltan dos más de la Concacaf por definir.

