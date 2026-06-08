Inglaterra utilizará hasta dos equipos ante La Sele para dosificar cargas por el calor

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, aseguró que las altas temperaturas no serán un factor determinante para modificar el estilo de juego de su equipo de cara al Mundial 2026, de ahí que vea el amistoso frente a Costa Rica, programado para este miércoles 10 de junio, como una opción para utilizar hasta dos equipos completos.

El estratega alemán explicó que, si bien el calor influye en el desgaste físico de los futbolistas, no representa una razón suficiente para alterar la propuesta táctica que pretende implementar con su selección.

De ahí que la idea sea repetir la fórmula que tuvo en el último amistoso ante Nueva Zelanda (victoria 1-0), donde jugó a medio gas y prácticamente utilizó dos equipos en cada 45 minutos.

“Creo que aún podemos implementar un juego de alta presión, imponernos y creo que deberíamos hacerlo. Aprendimos del Mundial de Clubes del año pasado que los partidos bajan de intensidad, pero eso no cambia el juego por completo”, manifestó Tuchel.

Según el técnico, las condiciones climáticas pueden provocar una disminución aproximada del 15% en acciones de alta intensidad, como sprints y recorridos explosivos, aunque considera que el impacto no es drástico.

“Hay valor en recuperar el balón alto, incluso si implica un riesgo y una mayor intensidad. También hay valor en tener el balón, moverlo y no perseguirlo”, añadió.

Tuchel recordó que en torneos anteriores resultó fundamental evitar un desgaste excesivo sin posesión y enfatizó la importancia de marcar el ritmo de los encuentros a través del control de la pelota.

Respecto a las condiciones ambientales, el entrenador afirmó que el calor es manejable para varios integrantes de su plantel.

“El calor está bien, hace calor, pero no es un calor insoportable. Jugadores como Ezri Konsa están acostumbrados a estas condiciones por las pretemporadas que realizan. Por ahora, simplemente intentamos jugar a nuestro estilo y veremos qué sucede”, señaló.

Finalmente, reconoció que durante los partidos habrá momentos en los que su equipo deberá administrar esfuerzos, aunque dejó claro que su prioridad será hacerlo con el balón en los pies.

“Habrá momentos en los partidos en los que tendremos una forma de jugar más económica, pero preferiblemente con el balón y no sin él”, concluyó.

Inglaterra jugará ante La Sele este miércoles 10 de junio (2 p. m. hora de Costa Rica), en su último juego de preparación de cara a su debut mundialista ante Croacia el 17 de junio en Dallas.



