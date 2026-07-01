Inglaterra está en octavos gracias a Harry Kane, el capitán que siempre aparece

Uno de los principales significados de un capitán es que siempre aparezca en los momentos difíciles y eso Harry Kane lo tiene muy claro.

Así fue como sucedió en el triunfo de Inglaterra 2-1 ante República Democrática de Congo.

Cuando más cuesta arriba esta el panorama para los ingleses, Kane apareció en dos oportunidades. La primera de cabeza al 75' y la segunda con un derechazo al 86'.

El juego ya tenía tintes de sorpresa mayúscula en la Copa del Mundo. Los africanos sorprendieron desde los siete minutos con un tanto de Brian Cipenga y estuvieron arriba en el marcador durante 75 minutos.

Así es el fútbol, los congoleños rozaron la gloria, sí que lo hicieron, pero al final apareció Kane con otros planes.

El partido fue intenso, de esos en los que nadie regala nada, el poderío inglés, frente a la férrea defensa congoleña.

Por poco se vio un David contra Goliat; sin embargo, Kane fue quien guio a Inglaterra a octavos.

El siguiente partido de Inglaterra será este domingo a las 6 p. m. contra México en el mítico Estadio Azteca.