Infantino en jet privado, símbolo de los excesos de la FIFA

Recorriendo en jet privado las enormes distancias del Mundial 2026, el patrón de la FIFA Gianni Infantino pone una vez más en relieve la indiferencia de la institución que rige el fútbol mundial hacia cualquier medida de austeridad climática.



México, Guadalajara, Los Ángeles, San Francisco, Vancuver, Seattle, Kansas City, Houston: el italosuizo ha aparecido ya en las gradas al menos en diez ocasiones en siete días, a menudo acompañado de Youri Djorkaeff, su consejero de fútbol.



Indisociable a su concepción del poder, su omnipresencia no es algo nuevo, tampoco su recurrente uso a vuelos privados de Qatar Airways: en setiembre de 2024, según el medio de investigación Josimar, Infantino recorrió 600.000 km a bordo de ese aparato durante los tres años precedentes.



Pero la desmedida del Mundial 2026, organizado por primera vez entre Estados Unidos, Canadá y México con 48 selecciones, ha aumentado de 64 a 104 el número de partidos, multiplicando el impacto del uso del jet.



"Una sola hora en ese avión emite casi lo que emite de media una persona en un año entero", calculaba esta semana Greenly, empresa francesa especializada en la evaluación de la huella de carbono.



"Dependencia" del avión



Si Gianni Infantino encadena dos ciudades por día hasta el final de los octavos de final, y luego asistiera a los ocho últimos partidos, "estaríamos hablando de una horquilla defendible de entre 300 y 500 toneladas de CO₂ solo por su avión" durante el torneo, es decir, "la huella anual de aproximadamente 35 a 55 franceses", según la misma fuente.



Por su parte, la FIFA explica que sus dirigentes eligen viajar en vuelo comercial o privado "según lo que sea más eficaz y económico" y que, en cualquier caso, la organización "paga los costos de viaje".



Pero el caso personal de Infantino "refleja perfectamente el problema sistémico" de este torneo y, más ampliamente, de la dirección tomada por la FIFA, subraya a la AFP David Gogishvili, geógrafo de la Universidad de Lausana.



Al jugarse el torneo en 16 estadios "dispersos a lo largo de un continente", la organización del fútbol "ha creado un modelo estructuralmente dependiente del transporte aéreo", el más emisor de CO₂, resume.



"Poner a sus dirigentes cada día en vuelos privados no envía exactamente el mensaje" de una toma de conciencia climática, abunda en Instagram John Hocevar, de Greenpeace USA, cuando este Mundial ilustra precisamente los estragos del calor extremo "tanto para los jugadores como para los aficionados".



1.846 jets privados en Qatar



Lejos de ser una opción pasajera, la dispersión geográfica se repetirá el año que viene durante el Mundial femenino en Brasil, preferido en 2024 por la FIFA a una candidatura 100% accesible en tren entre Bélgica, Países Bajos y Alemania.



Y adquirirá un cariz aún más extremo con el centenario del Mundial masculino, en 2030, organizado entre Marruecos, Portugal y España, con tres partidos en Sudamérica y la perspectiva, aún no zanjada, de pasar a... 64 selecciones.



Debido a la estructura de precios y a los palcos VIP, el recurso a los aviones privados para un Mundial de fútbol está además muy lejos de limitarse a la cúpula de la FIFA, lo que aumenta aún más el impacto climático del evento.



El Mundial 2022 llevó a Qatar 1.846 jets privados, señaló a finales de 2024 la revista británica Nature, es decir, más que el Super Bowl, el Festival de Cannes, el Foro Económico de Davos y la COP 28 juntos.



"Las emisiones asociadas a una Copa del Mundo son, por definición, emisiones de lujo y no de subsistencia", recordaba hace un año el académico estadounidense Tim Walters en la plataforma de debate Play the Game.



"En este contexto, la actividad ostentosa de los ultrarricos es particularmente obscena y desmoralizante", denunció el experto.

