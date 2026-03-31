Infantino confirma que Irán jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos

Antalya, Turquía | El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró este martes que la Selección de Irán disputará el Mundial 2026 en territorio de Estados Unidos, tal como lo determinó el sorteo celebrado en diciembre.

"Irán estará en la Copa del Mundo", afirmó Infantino durante su presencia en Antalya, donde asistió al amistoso entre Irán y Selección de Costa Rica.

"Estamos aquí para esto. Nos congratulamos porque es un equipo muy, muy fuerte. Estoy muy contento", añadió el dirigente durante el descanso del partido.

"He visto al equipo, he hablado con los jugadores y con el entrenador, así que todo va bien", agregó, precisando que "los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo".

Partidos en Estados Unidos

Irán había solicitado disputar sus encuentros de la fase de grupos en México y no en Estados Unidos.

Sin embargo, según el calendario oficial, deberá enfrentar a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, y a Egipto en Seattle.

Su base de operaciones para el torneo estará en Tucson, Arizona.

Infantino, cuya visita a Antalya no había sido anunciada previamente, presenció el encuentro desde la tribuna y posó para fotografías con miembros de la delegación iraní.

Postura de Irán y contexto político

El vicepresidente de la federación iraní, Mahdi Mohammadnabi, aseguró que acatarán la decisión del organismo rector.

"Para nosotros, lo que más importa son las normas y reglamentos de la FIFA. Cumpliremos con todo lo que la FIFA decida", declaró.

El tema se da en medio del conflicto en Medio Oriente, tras la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió con ataques en la región.

En ese contexto, el expresidente estadounidense Donald Trump emitió mensajes contradictorios sobre la seguridad de los jugadores iraníes, aunque luego aseguró que serán bienvenidos.

"Será el evento deportivo más grande y más seguro de la historia de Estados Unidos", afirmó.

Homenaje a víctimas del conflicto

Antes del inicio del partido, los jugadores y el cuerpo técnico iraní posaron con fotografías de niños fallecidos en un ataque aéreo contra un colegio en Minab, ocurrido el primer día del conflicto.

El gesto formó parte de un homenaje a las víctimas de la guerra en Medio Oriente.